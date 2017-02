La colonna sonora di un film è parte integrante dell'opera stessa, molti riconoscono l'importanza delle musiche nei successi raggiunti da lavori cinematografici. Non fa eccezione "Death Wish" conosciuto in Italia come "Il Giustiziere della Notte" con la colonna sonora composta interamente da Mr. Herbie Hancock, nella quale ritrovo molta libertà compositiva dell'artista nonostante sia legata ad un soggetto preciso. Il lavoro è impregnato di jazz, funk, elementi tipici di Hancock specialmente nel periodo dei primi 70, seguendo l'onda di Headhunters, con sperimentazioni con sintetizzatori quali ARP e Moog, l'album segue un filo conduttore tra i brani che ripercorrono l'intero film. L'album si alterna a brani piu lunghi (compresa la Suite Revenge) che apre il lato B, con brani più brevi, piu melodici e più descrittivi. L'album si apre con il Main Title, con la sua suspence iniziale scandita poi da un ritmo serrato in stile Hancock, accompagnato da splendidi archi creando atmosfere molto 70's.Seguono brani come "Joanna's Theme" "Rich Country" molto piu morbidi con le tipiche melodie di Hancock che fanno da corredo.

Gran parte del secondo lato dell'album è occupata dalla "Suite Revenge" suddivisa a sua volta in 3 parti dove si alternano momenti piu funk a momenti piu d'ambiente, riflessivi che perfettamente si accoppiano con la trama del film e la figura di Bronson.

Un album da ascoltare tutto d'un fiato, lasciandosi stupire dagli inserti che compongono i vari brani molte volte inaspettati come suoni di sintetizzatori, nonchè di fiati o di percussioni. Per me uno dei migliori lavori di Hancock pubblicato nel 1974.

