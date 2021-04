Una cosa che è davvero sorprendente nel Metal e fa sì che tutti i fan abbiano una visione più profonda della musica è l'insieme nazionale di caratteristiche che un genere Metal può avere. Ci sono caratteristiche che sono veramente particolari per un paese e che non possono essere ascoltate in nessun'altra parte del mondo (tranne quando qualcuno sta emulando le cose). E quando si tratta di Black Metal, questo insieme di cifre può essere notato ancora di più dagli ascoltatori. Ci sono alcune caratteristiche nel Black Metal finlandese che, una volta ascoltate, saprai che è una band finlandese che suona, come nel caso del quintetto HORNA, come si può sentire in 'Kuoleman Kirjo', la loro ultima uscita. È una forma brutale e aggressiva di black metal finlandese tradizionale che è condivisa da nomi come AZAGHAL, BARATHRUM e altri: il quintetto ha una personalità consolidata a causa dei lunghi anni sulla scena (la band è attiva dal 1994). Ma il fascino morboso e cupo delle loro canzoni è affascinante per i fan del Black Metal, con un'incredibile energia grezza che scorre dalle loro canzoni. Quindi si può dire che 'Kuoleman Kirjo' mantiene il loro livello. La qualità del suono dell'album è ciò che il quintetto offre sin dal suo inizio: un approccio grezzo e rude per rendere le loro canzoni il più sgradevoli e brutali possibile. Sono una band Black Metal Old School, quindi non c'è niente di sbagliato in questo. Ma hanno imparato nel corso degli anni a registrare in modo tale che gli ascoltatori possano capire cosa stanno suonando ed esprimendo nelle loro canzoni. È davvero molto buono. Quando ascolteranno l'album, molti capiranno perché il nome di HORNA è elogiato da molti fan del Black Metal. E canzoni come 'Saatanan Viha' (brutale e veloce, ma con arrangiamenti molto buoni, soprattutto al basso e batteria), 'Elegia' (una canzone con molti contrasti sul ritmo, che crea un ottimo insieme di ambienti, e i grezzi riff di chitarra sono veramente buoni), 'Sydänkuoro' (una canzone roboante e sgradevole, piena di una sensazione cupa e cruda sulla moderata velocità dei tempi e la sensibile influenza Hardcore), 'Elävänä, Kuolleena' (la velocità lenta e amara Di questa canzone mostra il valore della voce e delle chitarre, e si possono sentire alcune melodie suggestive), 'Haudattujen Tähtien Yönä' (questa mostra agonizzanti melodie vocali pulite in alcune parti, insieme all'atmosfera funebre che i ritmi lenti possono portare), 'Rakas Kuu' (brutale e opprimente, ci sono ottimi contrasti ritmici e ottimi riff di chitarra), 'Mustat Vuodet' (un altro set di chitarre eccellenti con melodie soggettive, anche con queste parti veloci) e 'Veriuhri' (alcune buone parti tecniche sui ritmi sono davvero molto buone) Sono esempi che il quintetto può offrire ai fan del Black Metal. Gli HORNA hanno lo stesso DNA Black Metal finlandese che hanno tutti i loro compatrioti, ma ha anche una personalità. Ascolta 'Kuoleman Kirjo' e divertiti senza moderazione.