L’impatto di H.P. Lovecraft sulla letteratura dell’orrore non si limita ai suoi straordinari racconti ma si manifesta anche nei suoi saggi e nel suo sterminato epistolario. La ristampa di Teoria dell’orrore. Tutti gli scritti critici, volume che raccoglie tutti i saggi scritti da H.P. Lovecraft sulla narrativa fantastica, è quindi di fondamentale importanza per approfondire il suo universo. Il libro, originariamente pubblicato nel 2001 da Castelvecchi e subito ritirato dal mercato, viene ora ristampato dalle Edizioni Bietti sempre a cura di Gianfranco De Turris e si avvale di un saggio introduttivo del competente e leggendario studioso americano “lovecraftiano” S.T. Joshi. Il volume, inizialmente pubblicato nel 2011, è stato poi ristampato in una versione identica nel 2018.

Le traduzioni, le note e l’apparato critico sono, come nella precedente edizione, dell’ottimo Claudio De Nardi, purtroppo scomparso (forse suicida) mentre il volume era in fase di stampa e a cui è riservata una dedica nelle pagine iniziali. Di Claudio De Nardi va ricordato il bellissimo Vita privata di H.P. Lovecraft, splendido volume ora fuori catalogo apparso per Reverdito. Questa nuova edizione di Teoria dell’orrore è ampliata con una piccola selezione tratta dal corposo (è composto da più di 100.000 lettere) epistolario “lovecraftiano” e con una lista che comprende le migliori storie dell’orrore secondo Lovecraft.

Ovviamente importante è la riproposizione di L’orrore sovrannaturale nella letteratura, introdotto da un bell’intervento di Claudio De Nardi che ripercorre la travagliata storia editoriale di questo saggio nel nostro paese. L’incipit di questo testo, in cui HPL scrive che “il più antico e intenso sentimento umano è la paura, e il genere di paura più antico e potente è il terrore dell’ignoto”, è memorabile. L’orrore sovrannaturale nella letteratura segue, dall’antichità fino all’epoca moderna, l’apparizione di storie dell’orrore puro e di opere contenenti degli elementi di terrore, e dimostra che Lovecraft aveva una conoscenza enciclopedica del genere.

Il saggio In difesa di Dagon è poi emblematico: la sua difesa della propria concezione di come deve essere scritta una storia dell'orrore è da manuale: qui si inizia a capire il suo punto di vista "antiantropocentrico". Vengono poi approfonditi autori come Lord Dunsany - inizialmente il suo punto di riferimento, Clark Ashton Smith - di cui Lovecraft parla del suo poema Ebony And Crystal - , Henry Whitehead, William Hope Hodgson e Robert E. Howard. In particolare, la narrativa del "Solitario di Providence" attinge da Machen il tema della presenza di un male nascosto nelle pieghe della realtà percepibile, un male che minaccia di fare costantemente irruzione nella nostra quotidianità. Dunque l’influenza di Machen è stata cruciale - come sottolineato anche da Borges - nel plasmare la dimensione cosmica e la scala universale caratteristica della sua fantascienza nera. Ma è stato probabilmente il punto di vista cosmico di William Hope Hodgson, autore di romanzi capolavoro come La casa sull'abisso e La terra dell'eterna notte, ad avere un'importanza fondamentale nello sviluppo dell'ultima produzione "lovecraftiana".

Molto interessante si rivela poi la lettura del capitolo Alcuni appunti sulla narrativa interplanetaria dove Lovecraft prende le distanze dalla fantascienza della sua epoca - con l'eccezione di H.G. Wells - da lui ritenuta sciatta e priva di "dignità artistico-letteraria" - riferendosi a scrittori come Edgar Rice Burroughs.

In Trame di racconti fantastici possiamo invece leggere i sunti che Lovecraft ha fatto di classiche storie dell’orrore di Poe, Machen, Blackwood, Ewers e di altri scrittori della narrativa dell'orrore.

La lettura di un piccolo estratto dell’epistolario - che consta di oltre 100000 lettere - svela invece l’ampiezza delle sue vedute e la sua cultura che spaziava con grande competenza in vari ambiti fra cui letteratura “weird”, arte, mitologia ed erotismo.

Si tratta in definitiva di un volume di capitale importanza, un testo che tutti, appassionati di Lovecraft e non, dovrebbero possedere.