Magnifici persi nel minestrone post punk americano.

Non sono punk, non sono post

Dimenticati nel cassetto come una maglietta che dopo anni ritorna di moda e se non sei ingrasto la usi.

Non sono una maglietta, sono un magnifico disco.

Tanto L. Reed. Ricordi fine 60 con farfise in melodie Television senza virtuosismi.

Dylan e saltando l'oceano i Only Ones.

Suoni appiccicosi come una cingomma sotto la suola, cammini e sentì il profumo.

Forse come la cacca di cane, ma fidatevi questo è un grande disco e poi la cacca di cane porta fortuna,