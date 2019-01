Questa DeRecensione di evergreen è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/hyde/evergreen/recensione

"Evergreen", uscito il 17 Ottobre 2001, è il primo singolo tratto dall'album "Roentgen" con cui HYDE inaugura la sua carriera da solista, e che di fatto anticipa l'uscita dell'album. Si tratta di una ballad dietro la quale si cela una tragica storia. HYDE ha scritto questa canzone dopo la morte di un suo caro amico, ex bassista della sua prima band, che durante un lungo periodo di malattia riuscì a sposarsi prima di andarsene. Nel testo, ci sono le parole che HYDE immagina il suo amico avrebbe voluto dire a sua moglie prima di morire. La scelta della confezione del CD a forma di bara, non è dunque casuale. La melodia è di una semplicità disarmante, molto gradevole, e si sposa perfettamente con il testo. Riesce a mostrare la bellezza di sentimenti come l'amore perfino quando si è tragicamente colpiti dalla morte.

