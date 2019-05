La genesi dell'omonimo sesto lavoro degli svedesi Hypocrisy inizia due anni prima, nel 1997. E' l'anno di "The Final Chapter" ed il suo poco rassicurante titolo sembra far presagire l'imminente fine della band. Peter Tagtgren, leader e fondatore della band, vuole proseguire la propria carriera musicale concentrandosi in particolare sul progetto Techno-Industrial dei Pain e sulle ottime capacità di produttore. Suoi gli studi di registrazione The Abyss, messi in piedi nel 1995, dove si è già distinto per aver lavorato con band del calibro di Therion, Marduk, Dark Funeral.

Ed invece nel Giugno del 1999, in maniera del tutto non preventivata, il ritorno degli Hypocrisy è cosa certa. Un lavoro tra i migliori mai messi in piedi dalla band; prodotto e registrato ovviamente dalle sapienti e totalitarie mani di Peter. L'unica nota negativa, cosa da me riferita in molte altre circostanze, è l'affidarsi ancora una volta alla casa discografica tedesca Nuclear Blast che nella seconda metà degli anni novanta ha scelto di virare verso dei suoni più chiari, con una produzione per lunghi tratti cristallina se non addirittura troppo pulita. Peter è costretto ad adeguarsi a ciò anche perchè il risultato finale delle vendite è di tutto rispetto.

L'album è il più atmosferico, epico di quelli fin a questo momento registrato dalla band; molti brani contengono ariose e fascinose partiture sinfoniche, di ampissimo respiro come mai era avvenuto nel passato recente e più remoto. Anche la voce di Peter, come avviene ad esempio nei sei minuti di "Until The End", si sviluppa in maniera pulita, sorretto da lunghe trame musicali avvolgenti, con un crescendo strumentale di raggelante e fulgida bellezza.

In un paio di occasioni si ricordano ancora di essere una band Death Metal: "Apocalyptic Hybrid" e "Time Warp" sono due terrifcanti scudisciate suonate con una furia ed un impeto degna delle prime pubblicazioni. Velocità debordante, riff di chitarra semplici ma dall'impatto rovinoso; una sezione ritmica graffiante, granitica, imponente. E qui la voce di Peter riassume quelle sembianze growl che lo hanno reso uno dei migliori cantanti di sempre di un genere musicale. Urla strappate, corde vocali tiratissime ad un passo dalla straziante rottura. Impressionante dimostrazione di bestiale e primigenia forza.

Il brano migliore è il decimo della raccolta; "Paled Empty Sphere". Dimenticatevi quanto ho appena scritto nel paragrafo precedente; qui le atmosfere si fanno sempre più rarefatte, oniriche, languide. Passaggi acustici, fraseggi dal sapore addirittura Psichedelico, la voce assume contorni inimmaginabili per una band così estrema. L'assolo di chitarra di Peter sfiora lidi di Pinkfloydiana memoria...non esagero credetemi.

Album dal massimo dei voti per me.

Diabolos Rising 666.