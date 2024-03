Nel 2011 i Cesaroni sbarcarono pure a teatro con Niccolò Centioni, Giulia Luzi e Nunzio Giuliano, alias Rudy, Jolanda e Budino Gianmaria, nei panni de Gli imprevedibili ragazzi dei Cesaroni. Dal musical furono pubblicate nove tracce. La prima è la storica sigla "Adesso che ci siete voi" in versione corale e con il taglio del verso "da soli non si cambia mai". La seconda è "Ciao ciao ciao bye bye", il cui testo parla del rapporto tra successo e vita reale, "tra palco e realtà". Il terzo pezzo, "Il posto mio", è cantato dalla sola Giulia Luzi che si dimostra anche un'ottima cantante oltre che attrice. Arriva poi Nunzio Giuliano con il "Rap del golosone". In mezzo all'album c'è "Exorcista", uno strumentale con belle chitarre elettriche. Con "Ma come glielo dico" torna lo spirito corale della seconda traccia, mentre Giulia Luzi torna solista in "Ma cosa vuol dire innamorarsi". A chiudere l'album "Metodo Cesaroni", la mia preferita, e "Sogno in più" cantata da Niccolò Centioni e dedicata all'amicizia.

Con questo scritto completo la musica cesaroniana in questa sede, dopo la discografia di Marco Cesaroni e la soundtrack di Andrea Guerra.