La scena italiana progressive continua ad essere una miniera inesauribile di sorprese: ci furono negli anni ’70 numerosi gruppi che, pur essendo di tutto rispetto, non riuscirono, per varie ragioni, a giungere alla pubblicazione di un disco. Fra questi bisogna citare Il Cerchio d’Oro, un gruppo di Savona che pubblicò solo un 45 giri nel 1977 quando ormai il vento era cambiato – si era in piena era punk e disco music- per le sorti del prog. Unica testimonianza per farsi un’idea di questo progetto fu un cd publicato dalla storica Mellow Records di Sanremo che presenteva 12 brani regsitrati nel 1976. Nel 2006 Il Cerchio d’Oro si è però riunito con rinnovato vigore e, sotto l’egida della Black Widow, sono usciti 2 nuovi album rispettivamente “Il viaggio di Colombo” nel 2008 e lo splendido “Dedalo e Icaro” nel 2013. La formazione era quella originale composta da Franco Piccolini alle tastiere. Giuseppe Terribile al basso, alla chitarra acustica e alla voce, Gino Terribile ala batteria, Piuccio Pradal alla chitarra 12 corde e Roberto Giordana alla chitarra. Il loro suono è rimasto tipicamente ancorato ai ’70 con riferimenti musicali a Le Orme, ai Trip e ai New Trolls. Ora esce un nuovo disco intitolato “Il fuoco sotto la cenere”: per l’occasione troviamo nuovi membri come il chitarrista Massimo Spica e il tastierista Simone Picolomini, figlio di Franco Piccolomini oltre a una serie di ospiti prestigiosi come Pino Ballarini degli Osanna, Paolo Siani dei Nuova Idea e Giorgio Usai. Il sound proposto non cambia proponendo un viaggio temporale nel mitico periodo dei ’70: grande spazio viene riservato alle tastiere nelle piccole suite “Il fuoco sotto la cenere” e “Thomas” mentre davvero incisivi sono gli assoli di chitarra. C’è anche una cover di Ivan Graziani ovvero “Fuoco sulla collina”. Forse solo le parti vocali risultano un po’ deboli. Chi ama il prog italiano non potrà assolutamente rimanere indifferente a questa proposta e a un gruppo come Il Cerchio d’Oro.

Disponibile presso http://blackwidow.it/