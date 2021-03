"Questo è Sanremo 2021, un festival di musichette mentre fuori c'è la morte"

Signori, signore, cani, benzinai, falliti e bambole voodoo, benvenuti nel solo e unico scritto che riassume per filo e per segno le 5 serate del Festival di Sanremo 2021 anche dei dettagli più fastidiosi. Godetevi lo spettacolo della natura che sto per esplicarvi e buona lettura ai più coraggiosi.



PRIMA SERATA

Cominciamo al buio. Con Fiorello e Amedeus che parlano. Sembrano due quindicenni che giocano ad obbligo o verità. S'accendo poi il palco, direi futuristico, e arriva il solo e unico...Fiorello. Con un vestito molto alla Renato Zero devo dire. Un mischio tra Lauro e Malgioglio. Intrigante nei sottoborghi brasiliani. Dopo la presentazione dei posti, arrivano i gggiovani. Per primo troviamo Gaudiano, con Polvere da sparo, con un testo felice che fa venir voglia di buttarsi sulla tangente. Però fa bailar. Segue Elena Faggi co Che ne so, uscita fuori da un film Disney come poteva essere quell'altro brano dello scorso anno del figlio de Gassman. Poi viene il più interessante stasera:Avincola con la sua simpatica Goal! Fa quasi tenerezza. Infine, Folcast, con Scopriti. Non malaccio. Passano Gaudiano e Folcast. Mannaggia.

E dopo la pubblicità...comincia la gara vera. Prima però, ballerine a piuma di pavone, sensuali quanto coperte, e Amedeus e Fiorello in un momento canoro assai epico. Il capolavoro si sta sentendo. Poi appare Diodato come un fantasma ma più pallido. E ci fa risentire per la decima volta Fai rumore....ha solo un pezzo.Ora cominciano davvero. Malissimo. Con Arisa e il suo pezzo scritto da Gigi D'Alessio. Basta questo. Arriva poi la conduttrice per stasera, Matilda De Angelis, che gode per non aver fatto un capitombolo. A Fiorè, spingila te prego. Ma adesso, si fa sul serio: è la volta di Colapesce e Di Martino che portano Musica leggerissima. Un po' anni 80 un po' l'it-pop recente, leggera ma non troppo. Sarà un successo in radio. Tutto viene rovinato però da Ibrahimovic che per quel che mi riguarda gli auguro il peggio. Non me ne vogliano gli estimatori. Ma all'Ariston so già sarà un'agonia sopportarlo. Il terzo ad arrivare tra i cantanti è Aiello, con Ora. Il testo è scarso, non è memorabile come pezzo in generale ma il suo urlo è già un meme per me. Bollino comico Momento poi con Alessia Bonari su cui non mi sento di ironizzarci troppo. Che poi su cosa dovrei ironizzare, su una pandemia che è da un anno che va avanti? Direi di no. Dopo presentano un altro duo, Francesca Michielin e Fedez...e dirò, è pure ascoltabile il pezzo loro. E dopo la Bertè e "perché?", diamo la linea a Gazzè che da il meglio di se, vestito da Da Vinci, con la maglia da calcio con scritto proprio Da Vinci 11, circondato da cartonati di vari personaggi e che canta di un farmacista che prepara un rimedio per ogni cosa. Si passa a Noemi con Glicine, ballatona che può rendere molto di più con successivi ascolti. Alzate i braccioli signori, habemus illice! E dopo le frecciatine di Poltronesofà al mio misero divano arancione mandarino marcio, habemus la prima apparizione di cinque dell'Achille Lauro, con i suoi soliti vestiti che danno poco nell'occhio. Ma a quanto pare ha perso le sopracciglia e sanguina come l'uomo tigre. Sono le 23:40 e siamo a metà:ora canta Madame, che nonostante abbia appena 19 anni ha talento da vendere ma che non rende totalmente col pezzo cantato. Magari con successivi ascolti si può rivalutare. E col ritorno di Matilda e i "2 minuti" per descrivere la foto del bacio dei due newyorkesi e un'intera lezione su come baciare, ecco i Maneskin, la quota rock di quest'edizione. Subito a ruota arriva Ghemon con una tenue e jazzata Momento perfetto. Fiorello che balla sulla spiaggia, una chiamata dal palco a Gianni Morandi, Mara Venier e Jovanotti e Fiorello che ha un amarcord schizzofrenico su Ti lascerò con Matilda "E allora Mambo!". Giuro su me stesso, è da mezz'ora che non ci sto capendo più nulla. E qua comincia ad approdare l'alba salvo poi rivelarsi una meteora sul mio occhio. Menomale poi arrivano a risaldare la gara i Coma_cose (a dirigere c'è Vittorio Cosma tra l'altro che a quanto pare ha smesso di fare il parrucchiere calabrese), con un pezzo molto tenero effettivamente e con qualche piccola trovata nella seconda strofa (il tostapane che cade nella vasca da bagno è una bella immagine). E andiamo da Annalisa, che con la sua Dieci non si distacca molto dai suoi standard musicali. A un quarto all'una mancano solo due cantanti, dopo quasi 5 ore di trasmissione. Prima però torna Diodato che canta Fino a farci scomparire e Che vita meravigliosa. Almeno non è Fai rumore. Ed eccolo, colui che il pubblico sediaiolo dell'Ariston sta temendo:Renga. Ed effettivamente il suo pezzo è da brividi, ma non per la sua bellezza. E subito arriva l'ultimo, Fasma. È il suo stile, quello di un rapper romantico, ma il giovane è cresciuto, ha preso grinta. Un piccolo plauso gli va fatto. Prima di vedere la classifica, vediamo l'esibizione della banda musicale della polizia di Stato in un tango argentino

CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA PRIMA SERATA STILATA DALLA GIURIA DEMOSCOPICA

1-Annalisa

2-Noemi

3-Fasma

4-Michielin e Fedez

5-Renga

6-Arisa

7-Maneskin

8-Gazzè

9-Colapesce e Di Martino

10-Coma_cose

11-Madame

12-Ghemon

13-Aiello



SECONDA SERATA

Fiorello all'ingresso. Un ballo sfrenato vestito da Maleficent mista a un corvo tra le sedie occupate dai palloncini. Cominciamo benissimo, Fiorello è diventato un nuovo idolo da incorniciare in neanche 24 ore. Fiorello ci intrattiene come al solito tra PD e piccioni viaggiatori davanti ad un pubblico Elio-friendly- Poi passiamo ai ggggiovani:Wrongonyou (ha stoffa), Elena Zuccoli (bella voce, il problema è il resto), Davide Shorty (una piccola certezza anche se un po' acerbo) e i Dellai (gemellini che portano un pezzo giocoso ma nulla di che). Passano ovviamente i migliori, Shorty e Wrongonyou. Cominciamo molto bene. Dai che stasera male non andrà. Poi un grandissimo trenino di ballerine sorretto da cento microfoni e come ieri sera un duetto tra Amedeus e Fiorello. Sempre più come i vecchi che rimangono fino all'una di notte al karaoke. E Swing signori! Cominciamo subito con l'Orietta Berti, mente criminale. E il pezzo suo mi fa venire il miele ammuffito al cervello. E me lo intasa di smancerie dal sapore assai vecchio. Passare, passare oltre. Tastiamo tutt'altro genere, con la co-conduttrice per questa sera Elodie. E passiamo subito al secondo cantante: Bugo, con una ballatona che è né carne né pesce. Dopo la pubblicità, Fiorello si accanisce contro il pubblico, bucandolo vestito da mafioso di New York, per poi cantare Bohemian Rapsody mischiata a Marco se n'è andato e non ritorna più. Ciò preannuncia l'arrivo della neo-Golden globe Laura Pausini. Sempre meglio di Povia. Ci canta la canzone che ha vinto il golden globe, Io si, e ci regala una delle più grandi gemme del trash italiano:Laura Pausini che canta This is the ryhthm of the night mentre Fiorello fa beat box e Amedeus balla una danza di dubbio gusto. Da qui in poi niente sarà più come prima. Succevvisamente, Gaia, con Cuore amaro, copia carbone di un pezzo qualunque di Elettra Lamborghini. Troppo dura da mandar giù. Spot della Liguria. Sorvoliamo. Passiamo ai prossimi, Lo stato sociale:parodizzando col titolo i Clash, il pezzo trascina abbastanza col suo rock alla Bennato. E scenicamente è stato molto accattivante devo dire, col malpelo nascosto in uno scatolone. Arriva ora un momento abbastanza toccante:un omaggio al maestro Morricone. Prima con uno di cui mi sfugge il nome purtroppo che lo omaggia suonando un suo pezzo con la tromba, poi con un'esecuzione orchestrale di Metti una sera a cena diretto da Morricone Andrea. E poi a concludere l'omaggio appare come un tir Il volo, non il supergruppo anni 70, quei 3. Saltiamo saltiamo. Continuiamo la gara. La rappresentante di lista, con un pezzo che può fare muovere il culo, la mente e le orecchie. Voce paurosa come al solito. E dopo un intervento piccino di Fiorello e la prova canora dell'inedito senza titolo di Vasco sui vecchi che guardano i lavori in corso, arriva Malika Ayane col suo pezzo pieno di brio e orecchiabilità. Il livello resta comunque abbastanza alto. Viene invitato poi Alex Schwazer, ed essendo uno vicino allo sport quanto Amedeus è vicino al lasciarsi andare all'improvvisazione non sapevo manco della sua esistenza. Ma sentendo la sua storia direi che è bene averla sentita. Ed ora...momento canoro di Elodie! Con un Medley di sue canzoni e non in un playback veramente rabbrividevole. Attivo il pulsante skip e vado avanti. Meritava forse. Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella interpret-fermi, dov'è la gara? Siamo bloccati al sesto partecipante da mezz'ora, andiamo avanti? Ok, andiamo avanti. Ecco che approda di nuovo dopo 3 anni Ermal Meta, una ballata d'amore abbastanza classica ma anche abbastanza originale. Dico subito, si merita il podio. Subito con gli Extraliscio con Davide Toffolo, con Bianca luce nera che è in bilico tra liscio punk e un pezzo sanremese standard. Lo standard di follia comunque è oltre ogni misura utilizzabile. La bella scorrevolezza tra gli artisti in gara però viene rotta dall'arrivo del conquistatore truzzo Gigi D'Alessio, e qui sto per spaccare il palinsesto, perciò vo a fare altro. Ama dopo però si preoccupa per Ibrahimovic e lo videochiama. Stiamo prendendo brutti lidi. Almeno è durata assai poco. E ancora una volta torna Achille Lauro che vabbè doveva arrivare almeno ce lo leviamo. Però c'è gente tipo Francesca e Claudio trascinati dal twist del Laurone. Riprendiamo la gara, per favore? Oh olè. Ecco un tasto dolente che sarà difficile da affrontare:Random. Il suo pezzo è il peggiore tra tutti e 26, una lagna vera che manco la Berti e il suo cantato è discretamente abominevole (ma poi sei un rapper, rappa, non fare l'alfiere del bel canto che fai solo peggio). Dopo che Fiorello ha importunato vari suonatori nell'orchestra, passiamo a uno dei più promettenti, Fulminacci con Santa Marinella che rispetta ampiamente le aspettative. A nastro si esibisce Willie Peyote:senza essere smentito da qualsivoglia persona o semplice furioso, il pezzo è una mina vagante spietata e lucida nell'analisi dei tempi che stiamo vivendo in Italia tra i social, la musica, lo sport, la politica, dove tutto è ridotto a mero intrattenimento. Ma eccoci al momento clou della serata, la tanto annunciata cover di Vattene amore cantata da Fiorello ed Elodie. So un tantino socchiuso, Dudu dadada. Però è effettivamente piacevole. Poi viene presentato il penultimo cantante da Cristiana Giorelli, Gio Evan. Partendo prevenuti, considerando che è uno scrittore e uno scrittore mai dovrebbe scrivere canzoni (tranne alcuni casi), viene fregato dall'emotività che gli rompe la voce ma il pezzo è effettivamente sentito testualmente. E così arriviamo all'ultimo, Irama, che purtroppo è finito in quarantena e quel che abbiamo visto è il video della prova generale.Comunque il pezzo fa abbastanza muovere il culo, non è quasi per nulla malefico. Prima di passare alla classifica provvisoria di stasera e la prima provvisoria generale, Elodie parla un po' di se (si commuove anche...e pure io) e ci canta Mai così.

CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA SECONDA SERATA STILATA DALLA GIURIA DEMOSCOPICA

1-Ermal Meta

2-Irama

3-Ayane

4-Stato sociale

5-Peyote

6-Gaia

7-Fulminacci

8-LRDL (La rappresentante di lista)

9-Extraliscio

10-Gio Evan

11-Berti

12-Random

13-Bugo



PRIMA CLASSIFICA GENERALE STILATA DALLA GIURIA DEMOSCOPICA

1-Ermal Meta

2-Annalisa

3-Irama

4-Ayane

5-Noemi

6-Fasma

7-Michielin e Fedez

8-Stato sociale

9-Peyote

10-Renga

11-Arisa

12-Gaia

13-Fulminacci

14-LRDL

15-Maneskin

16-Gazzè

17-Colapesce e Di Martino

18-Coma_cose

19-Extraliscio

20-Madame

21-Gio Evan

22-Berti

23-Random

24-Bugo

25-Ghemon

26-Aiello



TERZA SERATA

Oggi serata cover. E cominciamo con Amedeus vestito di rosso e Fiorello, come al solito. E oggi è pure il compleanno di Dalla e a celebrarlo ci sono....i Negramaro. Con Giuliano con gli occhiali più brutti di sempre. 4 marzo 43 (prendi 5 euro per un violinista porco Aiello, non fare col synth il leitmotiv del pezzo!) e poi Meraviglioso. Sono ancora in tempo per andarmene? Ma colpo di scena, si esibisce il primo cantante in neanche un'ora! Dai che oggi finiamo alle 23. E c'è Noemi con Prima di andare via di e con Neffa. Abbastanza danzereccia, buona alla prima. Subito secondo! Ma che è stasera. Fulminacci canta Penso positivo con Lundini e Roy Paci (che ha una maglietta con la faccia di Enrico "Erriquez" Greppi...e mi commuovo). E stranamente se la cava, con un inizio alla batteria simpatico che ricorda un po' la meccanica dell'esibizione de L'assenzio dei Bluvertigo. Viene presentata poi la co-conduttrice di questa sera, Vittoria Cerretti, che presenta il terzo partecipante:Renga con Casadilego cantano insieme Una ragione in più della Vanoni. L'unica cosa che ci ricorderemo saranno gli imbarazzanti vocalizzi di Renga, il resto toppa in modo maldestro. I quarti sono gli Extraliscio con Peter Pichler dei Tre allegri ragazzi morti con Medley Rosamunda...ed è subito la Tramontana di San Giustino. E vai col liscio, bene accetto anche stasera. Ma in tutto questo dov'è Fiorello? Eccolo, bello affranto a causa di Zingaretti che si lamenta delle poltrone, che ci canta un pezzettino assurdo che mischia un po' di tutto e che fa venire un sorrisetto. Passiamo poi a Fasma che canta La fine di e con Nesli (...chi è?), interrotti da un piccolo problemino tecnico. Comunque, buona esibizione. Prossima canzone. Bugo e i Pinguini tattici nucleari, con Un'avventura del Battisti nazionale. Ma a parte le stonature di Bugo non è malaccio (...forse). Settima corsa: Michielin e Fedez col Medley tra Del verde di Calcutta, Le cose in comune di Silvestri, Felicità e La nostra canzone di Albano e Romina. Mediamente scatenati, approvati. Poi viene Irama e qui ci si deve toccare i maroni: canterà Cirano di Guccini, che parte con un intervento di Guccini stesso. E alla resa dei conti...poteva andare peggio. Noni i Maneskin con Manuel Agnelli con Amandoti dei CCCP: parte tenue, poi esplode e diventa effettivamente una piccola gemma. A seguire, Random coi The Kolors che cantano Ragazzo fortunato. Buona musicalmente, lui canta come io mi do fuoco. Cioè malissimo. Ma ecco il main event:Willie Peyote con Samuele Bersani cantano Giudizi universali. Peyote arranca un po' e non sta sempre dietro a Bersani però la cover è molto riuscita. E a bilanciare il tutto arriva un ospite:Antonella Ferrari. Impegnata in un monologo straziante incentrato sulla sua malattia. Poi viene Valeria Fabrizi che vabbè Amedè, riprendi un attimo il filo che non siamo ancora a metà. Ecco, subito si mettono a introdurre il prossimo partecipante:Orietta Berti che canta Io che amo solo te con Le Deva. Si sente lo zucchero putrefatto che comincia a uscire sotto forma di Lucifero. Orietta, tregua per favore. Ma il quesito di Ame: dov'è Zlatan Ibrahimovic? A quanto pare è rimasto bloccato nel traffico ed è arrivato in modo assurdo attraverso un povero motociclista che doveva andare a Livorno. Peccato che non si sia schianto contro quel tir con la foto di Padre Pio sul cruscotto, l'avrei apprezzato molto di più. Tredicesimo giro:Gio Evan che canta Gli anni con quelli di The voice senior. Un po' reparto gerontoiatrico. Parte poi la volta di Ghemon in un Medley di vari brani accompagnato dai Neri per caso:da un inizio più acustico alla Neri per caso appunto ad un finale jazz-funk spiazzante. Sorprendente. Momento di casino vario, Fiorello che si offende eccetera. Un massaggio promozionale. Arriva poi l'amico di Zlatan, Sinisa Mihajlovic....BASTA CO STE INTERVISTE DE DOMENICA IN! È SANREMO NON UN CAZZO DI SALOTTINO. È quasi mezzanotte, mancano ancora 12 cantanti, adesso Ame concentrati, lascia stare gli ospiti che allungano inutilmente il brodo e vai dritto dritto fino all'una e mezza. E non spippolarti con Zlatan e Sinisa che cantano Vagabondo che son io. Intanto torna Vittoria Cerotti, che ci presenta La rappresentante di lista che cantano con la Vettore Splendido splendente. Bello sto funk. Ecco, come la peste arriva Arisa con Michele Bravi che potrebbe potenzialmente distruggere Quando di Pino Daniele. Ci riescono solo parzialmente. Daje Amedè, stai andando bene. E invece no, arriva un altro ospite. Anche se...è abbastanza un pugno allo stomaco questo. Ma passiamo oltre. Torna il Lauro in versione "se non mi muovo non esisto". Potete mandarlo a cogliere le olive dai pugliesi di Firenze, estrema periferia, per cortesia. Anche Emma, ma si. Achille, hai rotto il cazzo co sti quadri, vallo a fare ai minatori per favore. Mi sto pentendo, riprendiamo la gara così almeno posso morire anche per oggi? Invece no, Fiorello canta. BASTAAAAAAAAAA. Ok riprendiamo. Alleluia. Madame con Prisencolinensinainciusol di Celentano. Con tanto di interpretazione d'una professoressa e banchi con le rotelle. Bella bella. Presenza scenica oltre ogni previsione. Immediatamente partono Lo stato sociale insieme a una massima con Francesco Pannofino, Emanuela Fanelli e tutti i lavoratori dello spettacolo cantando Non è per sempre con un momento dedicato ai club, ai concerti e ai cinema che sono chiusi da molto tempo a causa del Covid che fa scendere una lacrimuccia. Numero 19:Annalisa e Federico Poggipollini cantano La musica è finita della Vanoni. Abbastanza graffiante la chitarra nell'inciso, piacevole forse. Andiamo subito avanti:Gaia con Lous and the Yakuza porta Mi sono innamorato di te. Bello il vestito da indiano ma meh, apprezziamo lo sforzo. E il ritorno di Vittoria Ceretti coincide con l'arrivo di un'altra massima importante di questa serata:Colapesce e Di Martino cantano Povera patria di Battiato, con un frammento inedito della voce del maestro. Molto commovente vedere un pezzo così attuale su quel palco. Ancora avanti, come un treno:i Coma_cose cantano Il mio canto libero con Alberto Radius e Mamakass. Poteva venire decisamente meglio. L'arrangiamento è troppo impalpabile. Momento coi Negramaro che fanno sentire un po' il loro nuovo disco...che è una mezza cacata ma vabbè. Segue Malika Ayane con la leggendaria Insieme a te non ci sto più. Intensa ed elegante, come solito di Malika. Ma ora, altro main event: Gazzè che canta Del mondo dei CSI accompagnato dalla Magical mistery band in cui compare anche Silvestri. Il risultato è stratosferico.

Arriva nel sonno di tutti Ermal Meta, che ci canta Caruso. Ermal, te vojo bene assai, ma il pezzo riesci a cantarlo arrancando. E sono buono. Non posso neanche appigliarmi alla scusa del "perché canti napoletano se non sei di Napoli", dato che si tratta di un pezzo scritto e cantato da un bolognese doc. Però potrebbe andare peggio: difatti, c'è Aiello "il flagello di Dio", accompagnato da Vegas Jones (chi è?) che ci culla dolcemente con Gianna di Rino Gaetano. Comunque, abbiamo toccato il fondo: è diventata un elettropop. SESSO IBUPROFENEEEEE.

CLASSIFICA STILATA DALL'ORCHESTRA IN BASE ALLE COVER

1-Ermal Meta

2-Berti

3-Extraliscio

4-Peyote

5-Arisa

6-Maneskin

7-Annalisa

8-Gazzè

9-LRDL

10-Ghemon

11-Stato sociale

12-Gaia

13-Irama

14-Colapesce e Di Martino

15-Fulminacci

16-Malika

17-Noemi

18-Madame

19-Renga

20-Fasma

21-Michielin

22-Aiello

23-Bugo

24-Gio Evan

25-Random

26-Coma cose



TOP TEN PROVVISORIA

1-Ermal Meta

2-Annalisa

3-Peyote

4-Arisa

5-Irama

6-Stato sociale

7-Malika

8-Extraliscio

9-Berti

10-Maneskin



QUARTA SERATA

FIORELLO INGRAVIDA MIA FIGLIA.Ehm. Dicevamo. Beatrice Venezi presenta il primo tra i giovani che sono in ordine:Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou. Niente da aggiungere conosciamo bene i pezzi. Passiamo oltre:premio della sala stampa Mia Martini a Wrongonyou, Premio Lucio Dalla a Shorty. E il vincitore dei giovini è...Giovanni Toti. No aspè. Ultimo posto, Wrongonyou, terzo posto, Folcast, secondo, Shorty (siete dei maledetti) e primo Gaudiano. Il maniaco suicida ce l'ha fatta!

Intanto, Fiorello dirige l'orchestra immaginaria e si rivede la classifica. E visto che non l'ho trascritta, la trasrivo ora:

CLASSIFICA PROVVISORIA NELLA TERZA SERATA

1-Ermal Meta

2-Annalisa

3-Peyote

4-Arisa

5-Irama

6-Stato sociale

7-Malika

8-Extraliscio

9-Berti

10-Maneskin

11-LRDL

12-Noemi

13-Gazzè

14-Gaia

15-Fulminacci

16-Fasma

17-Colapesce e Di Martino

18-Renga

19-Michielin e Fedez

20-Ghemon

21-Madame

22-Gio Evan

23-Bugo

24-Random

25-Aiello

26-Coma_cose

La prima a riesibirsi è Annalisa seguita da Aiello "flagello di Dio" (stavolta molto più garbato). Andiamo velocissimi stasera, partono subito i Maneskin (o come direbbe Orietta Berti i Naziskin), Barbara Palombelli ce presenta Noemi e tutto va bene. Possiamo permetterci pure una gag di Fiorello per intermezzo, va bene così. Si prosegue poi con Orietta Berti ma purtroppo si ricomincia a parlare di Ibrahimovic (per fortuna non per troppo), ma subito dopo andiamo spediti con Colapesce e Di Martino, Gazzè, Peyote e Malika Ayane. Dedichiamo però come da procedurale il solito momento per Achille Lauro che canta i suoi due brani sanremesi. E lui è vestito da muflone e tiene in mano la bandiera italiana. Tutto è nella norma signori. Arriva pure Fiorello ad un certo punto dopo aver svaligiato un negozio di ferramenta. Torniamo alla gara con La rappresentante di lista e Madame. Dai Amedè, te lo dico stasera ti sei superato, finalmente sembra effettivamente una gara della canzone italiana e non ci sono più quei salottini alla Domenica in che stavano bene in questo contesto come un conato durante la messa di Natale. Dopo la pubblicità si riparte con Arisa ma all'improvviso ecco, signori, il vero evento di questa edizione:Siamo donne cantata da Amedeus e Fiorello in versione con femminile. Questa è la cazzo di locura, ragazzi! Dopodiché torna Ibrahimovic, yeeeeeeee. Ma per fortuna dura per poco ed ecco i Coma_cose. Ma intanto bisogna bilanciare un attimo che son 3 concorrenti che non c'è un ospite:troviamo a quest'ora Mahmood, che ci canta l'ultima Inuyasha, con inserimenti di Rapide, Barrio, Calipso, Dorado e Soldi. E andiamo col quattordicesimo, Fasma. Dopo un monologo di Barbara Palombelli sulla storia del festival e sulle donne e una piccola menzione a Radio 2, canta Lo stato sociale e Francesca Michielin con Fedez. Sono ancora stupito, siamo stranamente in orario. Però caliamo giù subito, con Alessandra Moroso ed Emma Marrone che presentano il loro ultimo singolo di coppia. Saltiamo, saltiamo. Andiamo da Irama, vai. Mettendo il solito video a loop, ma almeno fisicamente lo abbiamo. E d'improvviso torniamo nel liscio, con gli Extraliscio. Ed è subito sagra della piadina. A seguire un omaggio a Renato Carosone:Enzo Avitabile l'autore dell'omaggio. Qualità oro accertata. Anche Amedeus e Fiorello vestiti da gran visir possono accompagnare solo. Prossima canzone in gara, Momento perfetto di Ghemon (meritava molto di più), e subito dopo Renga (nonononononono preferivo la l*bbra). C'è Allesandra Moroso (ma basta) e un'altra che parlano di come il Covid c'abbia devastato, soprattutto quelli dietro le quinte degli spettacoli. Solo verso il finale si discosta un po' da un buonismo che fa venire l'orticaria. Dopo la Moroso canta Una notte in Italia....e io metto in muto perché sono un amante della decenza. Dal labbiale, sembra stia urlando e non so bene perché ma sento il bisogno di far implodere l'Ariston. Ma, colpo di scena, all'inizio il pezzo di Renga non si era sentito perciò dovrà ricantarla.............vaffa.Ripartiamo da Arnica di Gio Evan e subito dopo da Ermal Meta, Bugo, Fulminacci, Gaia e Random. Vedi che se ti impegni fai veloce Amè, spremi le meningi anche per domani!



CLASSIFICA SALA STAMPA

1-Colapesce e Di Martino

2-Maneskin

3-Peyote

4-LRDL

5-Ermal Meta

6-Noemi

7-Arisa

8-Irama

9-Malika

10-Madame

11-Michielin e Fedez

12-Berti

13-Coma_cose

14-Gazzè

15-Stato sociale

16-Fulminacci

17-Annalisa

18-Extraliscio

19-Ghemon

20-Gaia

21-Fasma

22-Renga

23-Bugo

24-Gio Evan

25-Aiello

26-Random



CLASSIFICA GENERALE ALLA QUARTA SERATA

1-Ermal Meta

2-Peyote

3-Arisa

4-Annalisa

5-Maneskin

6-Irama

7-LRDL

8-Colapesce e Di Martino

9-Malika

10-Noemi

11-Stato sociale

12-Berti

13-Extraliscio

14-Gazzè

15-Fulminacci

16-Gaia

17-Michielin e Fedez

18-Madame

19-Fasma

20-Ghemon

21-Renga

22-Coma_cose

23-Gio Evan

24-Bugo

25-Random

26-Aiello



QUINTA SERATA

Quindi ci siamo, sono le ultime ore? Avanti coraggio signori, un ultimo sforzo. Appena accesa la TV c'è la banda musicale della marina italiana, che suona l'inno di Mameli ed esce sulle note dell'Inno al San Marco. Dopodiché cominciamo. Oggi interviene il televoto, io sono col telefono staccato e mi attacco all'Aiello Brazzorf. Si parte con Ghemon, Gaia, Irama (che freddezza...) e Gio Evan. Viene poi la pubblicità, su cui si potrebbe scrivere più di tutto il Festival ma non è il luogo giusto questo. E dopo di essa.......Fiorello, introdotto da un balletto di gruppo, ci canta un Medley in versione Little Tony con la sua solita folle genialità. E dopo un suo piccolo intervento su Dante, cantano Ermal Meta e Fulminacci. Arriva poi sul palco per l'ultima volta speriamo Ibrahimovic e canta Renga. Ancora non capisco come mercoledì sia arrivato decimo nella classifica provvisoria. Molto meglio ora. E torniamo dai nostri folli amanti del liscio. E vai anche stasera! E abbiamo anche un'ospite da Napoli: Serena Rossi, che speriamo non sia figlia proprio di quel Rossi, che ci canta la canzone segreta di Amedeus:A te del Jova. Ora ho paura per Fiorello, vedi che la sua canzone segreta può essere Quando i bambini fanno oh. E finalmente, i più elogiati di questo festival: Colapesce e Di Martino. Sempre bene accetti. Intanto un intrigo che va avanti da due serate ha un plot twist: la moglie di Amedeus non gli stava a fare le corna con Fiorello ma preparava il campo per la Tim. Comunque torniamo alla gara con Malika Ayane (comunque, Ame, hai fatto 10 cantanti in un'ora e mezza quasi, ma stai bene?), Momento lirico di Fiorello che fa abbastanza sorridere così come le storie dei suoi figliolini che fanno le pozzanghere nei musical. Ma comunque, andiamo a risentirci la Michielin con Fedez. Dopo di loro arriva un'ospite speciale:Ornella Vanoni con Gabbani a farle da badante sennò non scende le scale che ci canta Una ragione di più (pezzo che Renga dovrebbe effettivamente ascoltare), La musica è finita e Mi sono innamorato di te di Tenco. Ha praticamente messo le cover di giovedì in ordine cronologico e ha cantato le meno recenti. Poi ci canta col suo accompagnatore scimmiesco la nuova Un sorriso dentro il pianto. Parte poi la ronda nuova di Peyote, con la sua invettiva contro l'Italia e le sue sfaccettature malate (non mi dilungo su Ibra, tanto ho già dato su lui, però il suo monologo è sulla soglia della decenza....forse un po' di più). Torna poi Tecla Insolia (che comincia a far venire un pensierino a qualcuno....) che presenta la Berti. Dopo Arisa arriva Giovanna Botteri, che dopo un po' di chiacchere presenta Bugo. Intanto Fiorello riceve il Premio città di Sanremo e si esibiscono i Maneskin. Adesso, Ame, è mezzanotte circa, mancano ancora 10 cantanti, per favore fai come ieri, vai dritto per dritto e non fare le interviste nel salottino. Ok? Ok. E metti Lauro. Allora mi odi. Però muore bucato da delle rose. Va bene, non lo vedremo almeno per un anno. Bellissima Madame stasera comunque, pronta per sposarsi (ma non con il sottoscritto, uffa). Arrivano poi due ambasciatori delle Olimpiadi, la Federica Pellegrini e Alberto Tromba. E poi ecco La rappresentante di lista. Dai Ame, torna dritto dritto sulla gara. Ok Ame. Potevi chiamarlo dopo Umberto Tozzi. Non dico non chiamarlo, ma sono mezzanotte e quaranta e mancano ancora un po' di cantanti. Comunque devi perdere sto vizio di invitare troppa gente, il pubblico poi si annoia. Finalmente torniamo alla gara con Annalisa e subito dopo i Coma_cose, Lo stato sociale, Random, Gazzè (che si è quasi ammazzato nelle poltrone vuote) e Noemi. Abbiamo il nome di chi vince il Premio TIM, che consiste in una crociera intorno al mondo:e l'ha vinto Paola da Salerno. Ciao Paola. E siamo al finale con Fasma e Aiello. Prima della classifica, ritorna Gaudiano, salgono sul palco dei ballerini in giacca e cravatta e io sono morto dentro e fuori. Ed ecco la....

CLASSIFICA FINALE

4-Colapesce Di Martino

5-Irama

6-Peyote

7-Annalisa

8-Madame

9-Berti

10-Arisa

11-LRDL

12-Extraliscio

13-Stato sociale

14-Noemi

15-Malika

16-Fulminacci

17-Gazzè

18-Fasma

19-Gaia

20-Coma_cose

21-Ghemon

22-Renga

23-Gio Evan

24-Bugo

25-Aiello

26-Random



Prima di svelare il podio ci sono un circolino canoro tra Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi e l'esibizione di codesto Dardust ma effettivamente a questo punto a nessuno interessa, tutti vogliono solo sapere chi vince. Prima però ci sono un paio di premi da assegnare:

Premio della critica:Willie Peyote

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo: Madame

Premio Sala stampa Lucio Dalla: Colapesce e Di Martino

Premio Giancarlo Bigazzi composizione musicale: Ermal Meta



Ci siamo. Questo è il podio del festival di Sanremo. Vedremo se ha vinto la ballata di Ermal Meta, la canzone pop di Michielin e Fedez o il rock aggressivo dei Maneskin.

Per primo scopriamo il terzo classificato....Ermal Meta

Ed ora....stiamo per scoprire il vincitore di Sanremo 2021. E i vincitori di Sanremo 2021 sono...I MANESKIN

Sorprendentemente i Maneskin vincono Sanremo 2021. Mai un rock tirato è riuscito a vincere il festival di Sanremo, oggi è la prima volta nella storia. I ragazzi si emozionano come bambini, quasi non riescono ad attaccare il pezzo. Ed è bello finire con questa immagine:quelli che abbiamo imparato a conoscere come dei caciaroni duri e puri vanno in brodo di giuggiole per la vittoria. È qualcosa che ti apre un poco il cuore. Dopo il primo ritornello collasso con la testa sotto il divano. Sono svenuto. E qui finisce la mia sfida nella visione del Festival di Sanremo 2021. Mi sveglierò il prossimo anno.

"Sono fuori di testa ma diverso da loro"