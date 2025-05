"Questions?" è il titolo del terzo disco del progetto Insomnia Creep, nato nel 2009 per volere del chitarrista Giacomo Casile. Sin dall'esordio del 2011 si può notare nel lato compositivo di questa proposta un approccio variegato e senza barriere, partendo da una base di metal estremo e toccando elementi alternativi e nu metal. Gli Insomnia Creep propongono qualcosa di veramente particolare plasmando un sound roccioso ed epicheggiante ma anche sognante ed introspettivo. Questo nuovo lavoro si muove ancora di più in una direzione alternativa, giocando persino con il jazz/progressive e con l'elettronica,sfidando un po' il pubblico a cui si riferisce. A differenza del primo lavoro "Hallucination city", dove avevamo una vera e propria band, adesso tutto è gestito da Giacomo che si occupa di ciascun aspetto; dalla produzione, alla scrittura fino alle parti vocali.

Il disco apre le danze con “Apostatic”, immaginate uno strano connubio dove un riffing in stile death metal incontra nelle parti cantate Nirvana, System of a Down e Tool, senza risultare qualcosa di bizzarro o confusionario. L'approccio della voce è abbastanza particolare, molto spesso filtrata da effetti e non si spinge quasi mai in cantati veramente aggressivi ,cosa che potrebbe fare storcere il naso a qualcuno, ma io ho apprezzato il coraggio di una scelta non convenzionale. La seconda traccia “Deimos” addirittura spiazza con un ritornello grunge rock dopo riff granitici e velocissimi alla Strapping young lad. Il disco è totalmente all'insegna della sperimentazione e non si pone barriere, nelle successive “Crazy Train” e la strumentale “Magic Chrysalis” abbiamo addirittura influenze Zappiane con tanto di sax e inserti jazz rock. Influenze industrial ed elettroniche invece dominano le canzoni “Squash” e l'ironica strumentale “Hypnagogic popsicle”. Insomma, nessuna regola né voglia di accalappiare fan di un genere o un altro, solo tanta passione e grande libertà artistica. “The code” addirittura aggredisce con un battito post punk del basso ricordando i Joy Division.

Spero che gli Insomnia Creep riescano a ricevere una maggiore attenzione perché si tratta di un'idea veramente valida e sarebbe un peccato che queste canzoni si perdessero nel marasma underground. Ascoltateli.