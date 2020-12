Spin-off di Azure Striker Gunvolt, Luminous Avenger iX è un platform-sparatutto 2d a scorrimento laterale che, insieme a Gunvolt, rappresenta a pieno titolo il successore spirituale di Mega Man (non a caso gli sviluppatori sono gli stessi di Mega Man Zero).

Rispetto a quest’ultimo però la giocabilità è più complessa e per andare avanti è necessario imparare ad utilizzare contemporaneamente almeno 4 pulsanti, che corrispondono alle 4 azioni fondamentali del gioco: sparare, saltare, scattare e usare l'arma secondaria. A questi pulsanti bisogna aggiungere di tanto in tanto quelli per l'attacco speciale e per il cambio dell'arma secondaria, il che porta a 6 il numero totale dei pulsanti da utilizzare durante il gioco... forse un po' troppi, considerando che alcune azioni per essere effettuate richiedono la pressione di più tasti in rapida successione, e che il tipo di azione cambia in base alla direzione scelta. In compenso la difficoltà dei livelli e dei nemici non è elevata e si può continuare all'infinito dopo ogni sconfitta senza il bisogno di ricominciare daccapo.

La struttura dei livelli è quella classica già vista in tutti i giochi di Mega Man usciti negli ultimi trent'anni: 8 livelli principali con i rispettivi boss (che una volta sconfitti lasciano al protagonista le loro armi speciali), da riaffrontare in sequenza nell’ultima parte del gioco, prima dello scontro con il nemico finale. Il tutto impreziosito da una grafica in stile anime abbastanza curata, e da un protagonista un po' più carismatico di quanto non fosse Gunvolt. La storia comunque è ambientata nel medesimo universo narrativo e lo stesso Copen (Akira nella versione giapponese) aveva già esordito come personaggio giocabile nel secondo episodio di Azure Striker Gunvolt. I riferimenti quindi non mancano, ma la trama può essere compresa anche da chi non ha mai giocato alla serie principale.

In conclusione si tratta di un buon gioco: breve, come vuole la tradizione, ma appagante, non appena ci si prende la mano. Vista la complessità dei comandi lo sconsiglio ai casual gamers, ma per gli amanti dei platform a due dimensioni è un acquisto obbligato.