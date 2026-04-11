LA RECENSIONE

Occhi di Laura Mars (1978) è uno di quei film che, sulla carta, promette molto più di quanto mantiene, e ti fa trascorrere due ore a confermare educatamente i peggiori sospetti.

Una controversa fotografa di moda che vede certi omicidi nel momento in cui avvengono. Una New York decadente, sospesa tra degrado e rinnovamento. Lussuosi interni patinati che scivolano già verso il minimalismo beige del futuro, mentre i “proletari” sono ancora intrappolati nell'eccesso barocco degli anni Settanta. Aggiungi un gruppo di gente del mondo della moda insopportabilmente chic, qualche poliziotto doverosamente ruvido, e un giovanissimo Tommy Lee Jones con i capelli lunghi, errore poi giustamente rimediato, e gli ingredienti sembrano quasi irresistibili.

Purtroppo qualcosa va storto — e non in modo leggero.

Il problema centrale è probabilmente Faye Dunaway nei panni di Laura Mars. Ancora attraente, forse, ma mai del tutto convincente come forza creativa dietro le fotografie disturbanti e violente che scatenano l’azione (opera, nella realtà, di Helmut Newton). Più che pericolosa o trasgressiva, la sua Laura appare stranamente decorativa, come se fosse capitata sul set, le avessero detto che era un genio, e lei avesse deciso di non obiettare. Quando è richiesta isteria, la offre con generosità, ma generosità non è sempre sinonimo di tecnica recitativa.

C'è poi la piccola questione delle sue «visioni», che arrivano, si ripetono e alla fine si risolvono in un modo che lascia intendere come una spiegazione fosse stata presa in considerazione, ma infine ritenuta superflua. Funzionano meno come pretesto narrativo e più come accessorio alla moda, alla stregua di una borsa bella ma poco pratica.

Quanto al mistero, c'è chi sostiene - di solito con sospetta sicurezza - che il colpevole sia facile da indovinare. Il che è dubbio, e comunque non è questo il punto. Il killer agisce con tale sconcertante arbitrarietà che la deduzione diventa meno una questione di logica e più una forma di gioco d'azzardo. Il film stesso sembra solo blandamente interessato a scoprire chi sia il colpevole, purché qualcuno sia disponibile per un improbabile colpo di scena finale.

Ciò che rimane, tuttavia, è l'atmosfera, e qui il film quasi si riscatta. Come capsula del tempo, è innegabilmente affascinante: il trucco pesante, il glamour aggressivo, lo strano connubio tra moda e violenza che oggi appare insieme ingenuo e vagamente folle. Cattura un momento in cui l'eccesso non era ancora stato addomesticato, e in cui il cattivo gusto aveva ancora il coraggio delle proprie convinzioni.

Con una sceneggiatura di John Carpenter ci si aspetterebbe una struttura più solida; invece il film sembra una raccolta di buone idee lasciate senza supervisione. Diretto da Irvin Kershner, in seguito regista de L'Impero colpisce ancora - il che suggerisce che qualcuno, da qualche parte, avesse visto qualcosa che valeva la pena incoraggiare - rimane un insuccesso stranamente prestigioso.

Elegante, incoerente e alla fine superficiale: come una fotografia patinata in cui tutti hanno un aspetto favoloso, e nessuno sa bene perché si trovi lì.

Disponibile su Rai Play