Signore è stata una svista abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. [di più]

Un disco passa, la mia isola è qui e la vita che ho rinasce da qui, da tutte le migliaia di persone in piazza a far partire le loro piccole mongolfiere a candela, dirette verso l'ignoto. E io rinasco.

E l'estate si ritira, in preda allo sconforto, ha svolto il suo compito e ora non ha più niente da dare.

E l'estate continua inconsciamente, tra chi nelle onde si diverte e chi nelle onde si disperde e chi le onde effettivamente non le vedrà per un bel po'

E l'estate si schianta addosso, si percepisce anche nel punto più profondo della lattina di birra, magari bevuta in una notte afosa con gli amici d'una vita.

E l'estate arriva. In un mondo mogio, arriva. Deve arrivare sempre, anche quando non ci possiamo cedere nel suo caldo bacio.

