Una leggenda dell'armonica blues! Classe 1935 ci lascia nel 2017, il suo maestro era l'altra leggenda di questo strumento "Sonny Boy Williamson II", suona poi con Howlin' Wolf per poi rimpiazzare Little Walter e Junior Wells nella band di Muddy Waters per ben 11 anni. Considerato tra i migliori armonicisti ha vinto i Grammy Award sia come strumentista che come compositore lasciandoci una ventina di dischi a suo nome e moltissime collaborazioni con grandi del blues. Disco questo per la Alligator con ospiti stellari, Bonamassa, Gregg Allman, Keb Mo, Warren Haynes, Delbert McClinton e Ruthie Foster, mica bruscolini. Incide questo disco dopo aver compiuto più di 80 anni ma sembra un giovanotto tanto è esplosiva la sua armonica che mi vien da pensare che un "patto blues" l'abbia fatto anche lui. Non scendo di solito nei particolari dei vari brani ma ascoltate anche solo Wrapped Around my Heart con la meravigliosa Ruthie Foster ed il disco correrete a comprarlo se ancora comprate dischi come me, fantastica interpretazione, sangue, sudore e lacrime e ad occhi chiusi posso vedere l'America del blues, quasi quasi vado a prenotare un biglietto aereo ed affitto pure una Harley, mi fermo una settimana a Chicago e poi parto per la Route 66. Un disco che ha saputo catturare l'interezza di Cotton e dei suoi collaboratori all'altezza dei brani come non sempre è successo nella sua discografia. Discone da 5 stelle!