James Righton sceglie di cambiare di nuovo strada per il suo percorso artistico post-Klaxons.

L’ex tastierista della band nu rave britannica (scioltasi ormai sei anni fa) arriva al debutto solista, a tre anni dalla falsa partenza con il progetto Shock Machine, durato lo spazio di un EP ed un album d’esordio.

“The Performer” racconta tutto di sé già dal titolo: la ricerca dell’equilibrio tra vita pubblica e privata (James è sposato con la popolare attrice britannica Keira Knightley), tra il ruolo di cantante ed artista e quello di padre di famiglia, è il punto focale dell’intero lavoro. Per approfondire queste questioni, Righton opta per un registro elegante e fluido, lontanissimo dalle disordinate svisate dei Klaxons e solo in pochissimi episodi vicino a quanto fatto in ambito Shock Machine (la lunga “Devil Is Loose”, che si avvicina a certe cose dei Tame Impala).

I riferimenti adesso si chiamano Roxy Music, R.E.M., Nick Lowe e soprattutto Alex Turner: non a caso Righton ha suonato nell’ultimo, fondamentale album degli Arctic Monkeys (“Tranquility Base Hotel & Casino") e “The Performer” è stato registrato in parte in quello “Studio One” di proprietà di Bryan Ferry.

Questo esordio solista è fondamentalmente un disco soft rock, molto elegante ed ispirato, che si apre a paesaggi assolati nel cristallino jangle pop di “Start” e nei ritmi frenetici di “Edie” (dedicata alla figlia), e punta tutto sull’evocatività di episodi come la titletrack e “Are You With Me?”, sentito omaggio ai Supertramp.

“Heavy Heart” è sussurrata e sonnecchiosa, e non sfugurerebbe affatto nell’ultimo lavoro delle “scimmie artiche” (in tal senso James Ford a tratti calca davvero la mano), e, proprio come in quel piccolo grande gioiello, anche qui servono vari ascolti per cogliere appieno le stratificazione di un disco solo a prima vista monocorde e compatto.

Un bel passo in avanti per Righton, che mette in mostra una qualità di scrittura invidiabile e pone delle ottime basi per il futuro.

Brano migliore: Devil Is Loose