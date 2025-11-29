Quando lo acquistai mi aveva attirato la simpatica immagine in copertina del “procione gentiluomo” che mi ricordava un qualche libro della mia infanzia e soprattutto volevo saperne di più sull’autore di un pezzo come «After Midnight» che – grazie alla cover di Eric Clapton - era già diventato un classico del rock-blues.
Messo il LP sul piatto mi trovai ad ascoltare una dozzina di pezzi “ben cesellati” ma in assoluta controtendenza rispetto al sound prevalente di quegli anni: era il 1972 e in classifica – per dirne uno - dominava il David Bowie di “Ziggy Stardust”. Invece qui canzoni interpretate senza enfasi, niente virtuosistici assoli di chitarra e un autore senza nessuna voglia di “apparire”. Così, ci ho messo un po’ – e ripetuti ascolti – per entrare in sintonia con la musica di JJ Cale, autore di sostanza e no-glamour.
In questo quadro, NATURALLY ci regala una serie di canzoni brevi - ma costruite con una grande attenzione al ritmo complessivo più che al “pezzo di bravura” – in cui magari si mescolano generi diversi, dal rock ‘n’ roll di «Call Me The Breeze» e «Bring It Back»; al blues lento di «Call The Doctor» o «Don’t Go To Strangers»; al country («Clyde») e al rockabilly («Crazy Mama»); a volte con una qualche spruzzata soul («Woman I Love»). Il buon Jay Jay non è dotato di grande vocalità (ma se è per questo nemmeno Clapton) e le sue interpretazioni sono sempre di grande sobrietà, all’insegna di un “understatement” che è più attuale oggi di quanto non lo fosse allora.
Quanto alle canzoni in scaletta, la mia preferita è l’intensa «Magnolia», mentre ancora negli anni non ho digerito proprio quella «After Midnight» che mi aveva incuriosito all’inizio e che trovo invece resa qui un po’ sotto tono e quasi “frettolosa” rispetto al modello claptoniano, per di più con un insipido finale sfumato.
Riassumendo: un album che senza essere un capolavoro è però interessante e di piacevole ascolto; consigliato per i più curiosi di southern rock.
Elenco tracce e video
01 Call Me the Breeze (02:39)
02 Call the Doctor (02:28)
03 Don't Go to Strangers (02:25)
04 Woman I Love (02:39)
05 Magnolia (03:25)
06 Clyde (02:33)
07 Crazy Mama (02:25)
08 Nowhere to Run (02:27)
09 After Midnight (02:26)
10 River Runs Deep (02:42)
11 Bringing It Back (02:45)
12 Crying Eyes (03:13)
