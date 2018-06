Questo singolo del cantante e ottimo chitarrista statunitense John Mayer, uscito il 10 Maggio scorso, mi ha immediatamente colpito, sarà per la produzione del pezzo, diversa da ciò a cui John Mayer ha sempre abituato, o magari per il video ufficiale alquanto "strambo", passatemi il termine. Strambo perchè il cantante sostiene, ovviamente in maniera scherzosa, di non avere avuto consensi per questo video tramite delle donazioni, e dunque, con un badget scrauso, si èdovuto accontentare di lasciare in mano la produzione del video ad un'agenzia non proprio specializzata in videoclip... infatti nel video vediamo John Mayer ballare, scherzare, cantare e fare altro mentre nello sfondo vengono passati diversi paesaggi, magari inerenti a quello che il testo dce in quel momento stesso. Un video molto simpatico, ma che allo stesso tempo ti lascia quasi a bocca aperta. Sembra strano che un video del genere possa contare milioni di views, ma così è. A volte le idee strambe sonon vere e proprie perle di novità. O magari semplicemente una stupudata. Dipende se sia un flop o meno. Ma a quanto pare no, al momento.

Riguardo al brano, la produzione è di No I.D. , volto conosciuto in ambito delle rpoduzioni hip-hop. Ciò da' un afreschezza non comune nei pezzi di Mayer, una freschezza che la rende anche alquanto estiva. Il testo non è messo in risalto, per il semplice fatto che il tema trattato è alquanto comune, il rendersi conto che forse è il ragazzo ad essere sbagliato e non lei, anche se la certezza non la avremo mai, fatto per cui entrambi dovrebbero vedersi con una "Nuova luce". Esatto, nuova luce, "New light", proprio come il singolo di Francesco Renga. Dal tetso si evince che non è però ispirato a quella canzone, ma anche se fossero stati testi simili, dubito che prima di scrivere il pezzo abbia ascoltato il singolo di Renga...

Spendo le ultime parole per ricordare la bravura di Mayer alla chitarra che, nonostante non abbia uno spazio così grande nella canzone, è sempre un pallino sicuro su cui poter puntare.

4 stelle per le belle trovate e le novità, anche se dubito che possa diventare il tormentone che tutti cantano, ma è giusto segnalare anche ciò che di buono c'è, anche se nonproprio in risalto.