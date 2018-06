Questa DeRecensione di Uomini e topi è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/john-steinbeck/uomini-e-topi/recensione

“Uomini e Topi”, pubblicato nel 1937, é un rapido affresco della California rurale degli anni trenta, post grande depressione . É una scena già vista, forse in qualche vecchio western hollywoodiano, coi braccianti raccolti in un grande latifondo, gestiti e coordinati da un padrone vecchio-stile, con un figlio cojone sposato con un mezza-zoccola (il tema della donna tentatrice é fondamentale nel racconto e sarà sviluppato da Steinbeck ne "La valle dell'Eden", ben più voluminoso e cinematograficamente più importante).

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy