Nell’Alcazar di Cordoba, al tempo di ʿAbd al-Raḥmān , vorrei soltanto ritornare, per affogare in questa sinestesia.

Con le sue dita nelle corde d’una lira di frassino, dismesse per l’occasioni le profondità del violoncello barocco, dice tutto quel che si può dire.

Il catalano Jordi Savall, per esempio.

Questo non è importante, in fondo.

Molti sono i rapporti che gli uomini hanno in esso proiettato: un rapporto includente (Oriente e Occidente), un rapporto escludente (Oriente o Occidente), un rapporto di identità (Oriente è Occidente).

Oriente — Occidente: quanta discordia in questo trattino.

