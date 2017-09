Adi è un ottico. Visita gli anziani del suo villaggio. Adi aveva un fratello, massacrato nell'Indonesia del '65 da quel Suharto che abbiamo rimosso dalla storia. Quello che ha svenduto l'Indonesia alle multinazionali e che sottobanco prendeva soldi dalla CIA, squartando un milione e mezzo di comunisti, minoranze e oppositori. Uno dei tanti colpi di stato orchestrati dagli Usa.

L'Indonesia è stata un po' dimenticata rispetto ai disastri dell'area come Vietnam e Cambogia. Joshua Oppenheimer è entrato dentro questo gigantesco arcipelago per raccontare quel passato e quella storia. Lo ha fatto con il dittico di documentari "The Act of Killing" e "The Look of Silence".

Oppenheimer non fa nient'altro che prendere la macchina da presa e seguire Adi che va a parlare con i membri della comunità e con ex massacratori, tra cui gli appartenenti ai "Commando Aksi", formazioni "popolari" che avevano il compito di pulire l'Indonesia dagli appartenenti al PKI. Le accuse ai comunisti: non pregano e si "passano" le donne. Ramli, il fratello di Adi, è stato ucciso quando lui non era ancora nato: sente il bisogno di ricercare la verità e di guardare i carnefici negli occhi, fin dentro l'anima. Gli imbarazzi e gli sguardi degli assassini sono alternati ai momenti di deflagrante intimità con i genitori: una madre che combatte ancora con dignità e un padre ormai alla fine della propria esistenza, irrimediabilmente segnato da quel dolore.

Ciò che viene fuori è la ripulsa della condanna, l'impossibilità di ammettere l'orrore, l'incapacità di esteriorizzare le proprie ripercussioni morali, in un gioco di rimossi che ci riporta alla classica scusa di nazista memoria "eseguivamo gli ordini". Così tutto è lavato via.

Nella sua semplicità quasi asettica "The Look of Silence" fotografa l'uomo e la colpa tornando alle origini del cinema. Semplice racconto, nessun "filtro", acquisizione del reale, verità. Entrando nei volti, indagando gli sguardi, esplorando le rughe della vita, facendo vibrare i silenzi del nulla umano.