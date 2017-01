Hai presente quella sensazione di serenità che si prova quando, magari all'inizio dell'anno nuovo o di un lavoro o di un corso di studi, ci si sente al posto giusto e soprattutto al momento giusto? Io mai, né quando ero bambino e ricevevo già punizioni perché facevo schifo in matematica e l'unica operazione che riuscivo a fare era l'equazione "Bionicle=figata atomica" né da ragazzo quando avevo il logo dei Bolt Thrower a pennarello sulla suola delle converse, la felpa con disegnato Gort e in tasca copertone magrebino da fumare dopo i corsi di recupero estivi, né tantomeno oggi che ho un colore di cravatta per ogni outfit (cioè nero, blu, grigio e rosa) e i baffi alla Tom Selleck per fare bella figura ai colloqui per i tirocini.

Hai presente quella sensazione di serenità che si prova quando, ascoltando un disco assolutamente a caso, magari sull'internet, si scopre che è bellissimo? In questo caso io sì.

Un EP fatto da quattro tizi che in tutto hanno pubblicato due EP che hanno messo pure in download gratuito su bandcamp. Sette brani per venti minuti in cui c'è tutto.

C'è il lo-fi che però non si sente da schifo ed il suono è bello, ci sono melodie pop che non diventano mai melassa, ci sono chitarrine punk che non si arrabbiano mai, c'è la voce un po' emo pulita&triste che non diventa mai lagnosa ma dopo devi lo stesso andare a controllare se questi vengono dalla California o dall'Illinois, c'è l'attitudine indie che non so cosa sia ma l'ho letto da qualche parte.

C'è chi dice che negli anni Dieci non ci sono più gruppi rock belli da quando si sono sciolti i Rage Against the Machine e Slash se n'è andato da quegli altri tizi là, c'è chi dice che ci sono gruppi rock belli ma che si chiamano Muse e Arcade Fire, c'è chi dice che ci sono gruppi rock belli ma che li conosce solo lui e alla fine non te li farà mai ascoltare ma hai il sospetto che questi facciano cagare e che questo tizio in realtà ascolti solo Cane West e Niccolò Contessa dei Kanye. C'è chi dice "ma che ne so io se ci sono gruppi belli in giro, ho ascoltato questi perfetti sconosciuti e sono bellissimi".

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○