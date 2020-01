Avete mai provato a nuotare contro corrente?

Le scene di questo film sono bracciate vigorose e disperate che remano nella direzione opposta rispetto allo stato delle cose. Rompono appena la superficie per una frazione di secondo senza lasciare il minimo segno della loro forza. Loach ci fa entrare in una famiglia orgogliosa e tenace che nella continua lotta quotidiana per sbarcare il lunario si vuole ancora bene. Ma non c'è umanità e dignità in questo sopravvivere. La trama del film sembra una discesa negli inferi ed invece è solo il frutto di una società sempre più impersonale, immateriale nella quale le disparità aumentano inesorabilmente a discapito degli ultimi.

Pochi personaggi interpretati in modo impeccabile e che riescono a trasmettere la sensazione di impotenza e fragilità che rende i lavoratori di oggi, e soprattutto quelli di domani, sempre più esposti e nudi. E' un vivere nel quale ti devi indebitare solo per respirare una boccata di usura e un mondo nel quale non ti puoi permettere un imprevisto che sia uno e dove sei solo un numero, pronto ad essere rimpiazzato da una persona più disperata di te e che accetta condizioni ancora peggiori. I diritti più elementari vengono calpestati, le leggi aggirate e la soluzione è sferzare quella corrente maledetta e bastarda con maggior vigore.

"Sorry We Missed You" ci parla delle conseguenze dell'e-commerce sulla vita reale con una lente di ingrandimento sul sistema schiavista che strangola i padroncini. Io credo sia un monito verso il futuro in generale che sarà sempre più freddo, ostile, asettico, egoistico ed impersonale.

Servirebbe un cambio radicale nel modo di approcciare l'esistenza ma Loach non ci crede agli asini che volano e pertanto ci regala un finale devastante con un silenzio che ci scaraventa al tappeto e ci lascia sanguinanti e senza fiato.