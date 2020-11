Mio Dio, come sono caduto in basso!

Il brutto è che mi piace tutt'oggi! Non mi ricordo un titolo che sia uno, ma i duetti con quello dei Bee Gees e con Dolly Parton sono ottimi, e me lo riascolto volentieri.

Mi venne da vomitare, non posso farmi piacere pure il country, sarò lo zimbello della famiglia, io che vanto ottimi gusti musicali! Da intenditore a sempliciotto zoticone! Mio Dio, country! Come sono caduto in basso!

Allora mi documentai. Diamine, questo uomo ha firmato una canzone appartenente alla colonna sonora de "Il Grande Leboski", e il film mi ha fatto impazzire. Diamine, ha partecipato anche al USA For Africa, di certo non prendevano i primi che capitavano.

Questo disco in origine apparteneva alla casa dei miei nonni, e siccome allora ero interessato a qualunque artista avessi anche lontanamente sentito nominare, me lo portai a casa.