Oggi faccio un'eccezione per parlarvi di un disco che non è esattamente una novità - è uscito sei mesi fa - ma è firmato da un gruppo giovane e interessantissimo, che su questo sito non può e non deve mancare: i Kero Kero Bonito.

Io questi tre li adoro. Due nerd geniali (Gus Lobban & Jamie Bulled) accompagnati da un stramba, graziosa fanciulla di nome Sarah Midori Perry. Se poi la fanciulla in questione è mezza britannica e mezza giapponese e la sua voce è un incrocio tra lo zucchero filato e la sensualità orientale, hai fatto centro.

Nel 2016 i nostri pubblicano "Bonito Generation": come ha detto qualcuno, l'album preferito di chi mangia la Nutella col cucchiaio; un disco gioioso, spensierato e bubbleoso come pochi, che simboleggia una lieta giovinezza. "Time 'n' Place", invece, rappresenta la crescita, l'ingresso nella vita adulta.

Basta l'aggressione sonora dell'opener "Outside" a farci capire che i KKB hanno le idee ben chiare: via le influenze della videogame music del vecchio singolo "Flamingo", via la lingua giapponese, via quasi del tutto le influenze hip hop per un disco meno ottimista, più riflessivo, più vario, maturo e complesso. Non fatevi ingannare: il nostro trio suona sempre Pop, e la joie de vivre e la dolcezza non mancano di sicuro, ma sono in qualche modo temperate, mitigate da una crescita anche personale degli stessi musicisti. Forse il brano più rappresentativo del nuovo corso è la splendida "Only Acting": una canzone che riflette sull'andare in scena, che suona pop, catchy e contenta, dove però ci sono passaggi puramente noise e sample di urla ferine, cosa che ha indotto alcuni a definire i KKB come il Doki Doki Literature Club in musica.

Non voglio dilungarmi oltre, ma invitarvi ad ascoltare: "Time 'n' Place" è un piccolo capolavoro, impreziosito da pezzi favolosi come "Time Today", la già citata "Only Acting", la zuccherosa "Make Believe", l'introspettiva "Dear Future Self", una "Swimming" venata di lieve malinconia. Aspetto trepidante il prossimo lavoro di questi tre baldi giovani.

Sono innamorato.