Vi sono alcuni straordinari film che (per una montagna di ragioni che non sto qui a scrivere) risultano quasi sconosciuti al grande pubblico ma che meriterebbero un posto d'onore tra i best ever.

E' il caso di Fandango, produzione USA del 1985, dove la felicissima mano di Kevin Reynolds riesce a firmare non solo una prima strepitosa (e mai più uguagliata) regia ma anche un soggetto una e sceneggiatura diventata poi tra le più saccheggiate di Hollywood.

Probabilmente si tratta del miglior road movie adolescenziale mai girato.

Il film si apre con la festa per il diploma di un gruppo di studenti texani dove due ragazzi hanno ricevuto la cartolina di leva obbligatoria per il Vietnam.

Sconvolti e impauriti (uno si lascia anche con la propria fidanzata) decidono di scappare con altri due compagni a bordo di una cadillac verso il Messico sia per portarsi in zona di sicurezza sia per disseppellire il vecchio Dom interrato anni prima dallo stesso gruppo (e chi sarà mai?...).

Il viaggio sarà un incredibile e rutilante susseguirsi di eventi pazzeschi, drammatici, comici, toccanti e poetici che, messi in opera dalla leggerezza di ragazzi consci di essere sul punto di diventare uomini permette di divertirsi (e pensare, cosa che non guasta mai) mantenendo sull'insieme degli eventi un occhio di assoluta benevolenza.

Il film si beve tutto d'un fiato, a cominciare dalla sequenza da urlo dei titoli di testa che da sola varrebbe il prezzo di un ipotetico biglietto. Questa sequenza è diventata un cult assoluto, con il montaggio di una raffica di mini scene ciascuna divenuta poi abbondante materiale di ispirazione per altri.

Finale poetico... ma stop eh, sia mai che qualcuno voglia farsi un favore guardandoselo magari insieme a degli amici

Cast perfetto ciascuno nel proprio ruolo. Spicca un'allora giovanissima promessa del cinema.

Assolutamente da vedere.

Adatto in particolare a:

tutti i ventenni trentenni quarantenni cinquantenni e sessantenni che si sono o sentono ancora giovani dentro

quelli che vogliono godersi un bel film, divertente ma che lascia qualcosa

ai chi è pronto a crescere per "mangiarsi" la vita...