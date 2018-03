Artisti collegati: King Black Acid and The Womb Star Orchestra (non è DeFinit_)

Questa DeRecensione di Womb Star Session è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/king-black-acid-and-the-womb-star/womb-star-session/recensione

Aspre progressioni elettriche e stasi eroinomani convivono in un sound ispido, vertiginoso, in cui psicodrammi di malato egotismo stendhaliano maturano come lerci frutti venefici sulle irte rupi della carne.

King Black Acid and The Womb Star Orchestra

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Comprando

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy