I commenti di questo video sono quasi tutti composti da una sola parola, e la somma di quelle parole potrebbe - e voleva – essere una perfetta paginella decoupage; comunque, nessuna presentazione direi, tre dei loro cinque promessi dischi d’annata sono già passati in casa pagina, quindi tanto se ne parlò, ma continuava a mancare questo mio preferito, annata 2013; sembra ormai uscito eoni fa, ma non incolperei troppo l’incartapecorito rock proposto quanto la prolificità delle loro pubblicazioni; è un dato di fatto, questa gioviale e cazzara banda priva i seguaci del tempo fisico di consolidare ogni loro ascolto che già si incappa in nuovo materiale, al punto da farmi sperare ogni volta che non si diluisca troppo una delle mie favorite proposte di questi anni dieci; alla fine il sugo m’è sempre piaciuto stretto e la frenesia della nostra epoca non mi ha mai reso troppo felice.

Head On/Pill

30 Past 7

Mystery Jack

Come si accennava, cronologicamente secondo ed amorevolmente primo, non annoia, si mantiene rettilineo solo sulla breve distanza, riunisce epoche ed è forse il disco che più consiglierei tra le pluri annali uscite di questi ancor giovani gizzi; la psichedelia, il garage, il surf, tutto in un revival di rock classico a suon di sitar e multiformi sonorizzazioni da effettistica; un ascolto colorato di etnie e canti solari, talvolta incede insistemente a metronomo tra inacidite scale, ma arricchisce il passo in continue deviazioni melodiche ed eventuali dissonanze da pitch bending; tante cose belle, come il pezzone da quindici tutto da scalare in apertura, i primi verve tra gli echi, il suono etereo di casa dead meadow, vortici di riverberi e la falsa prospettiva della copertina che potrebbe curvare alla lunga; è psichedelia che farebbe felice tanta gente nel rock, dove troppo spesso per andare avanti sembra ci sia l’obbligo di guardare indietro saccheggiando a quattro mani e loro lo fanno bene; nella sostanza sono tanti ragazzocci pieni di tecnica e cazzeggio con almeno un discobolo che regalerei a chiunque, e bravi dico io; it feels like I’m floating in the warm sea - non lo cantavano loro, ma rende l’idea.

