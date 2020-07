Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Come un sassolino scagliato in un sogno.

Come il chitarrismo di Holtkamp.

Come il chitarrismo di Holtkamp. I piccoli arpeggi senza importanza, il loro flusso e riflusso, i loro riverberi liquidi e circolari à-la Roy Montgomery.

Come nei sogni.

Ma non scordiamoci delle onde concentriche che produciamo in superficie.

Il sassolino andrà a fondo in un attimo senza capire nulla.

Come il chitarrismo di Holtkamp. Piccoli arpeggi senza importanza che precipitano in quel sogno chiamato vita.

Come sassolini siamo scagliati da una mano impietosa nel mare del verbo essere.

Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy