Neo-futurismo. BOING. BOOM. TSCHAK. Nuovo minimalismo. Suono elettronico. Music non stop, technopop. Decibel. Ultrasuono. Ritmi industriali. La musica continuerà. Zong zong. Buonanotte. Dos svidan'ya, Moskva. Musique non stop. Musik non stop. Music non stop. Techno. Nuove idee. Fluxus.

La linea telefonica, la connessione. Il contatto umano è morto. Sei così vicino ma molto lontano. Ti chiamo giorno e notte. Per sentire la tua voce sulla linea telefonica. Sono uomo e macchina. Sono artificiale. Il mondo è un computer. Io sono un numero. Il mio corpo? Ho ancora un corpo? Sono ancora il mio corpo? Sì...no. Mostra un po' di sentimenti, non voglio essere il tuo oggetto del sesso, mi ecciti e poi ti dimentichi di me.Sì...no...perché...forse...magari...sì. Il mio sesso è pubblica merce per consumi privati. Cultura fisica. Cucina dietetica. Arte dinamica. Io sono musica. Esisto e così può bastare. Puro esistenzialismo. Masturbazione uditiva. Musica elettronica. Figura ritmica. Arte politica.

E' iniziata l'era atomica. La musica è un flusso. Music no stop. Technopop. BOING. BOOM. TSCHAK. E' la fine del mondo, accomodiamoci, rilassiamoci e godiamoci la sua morte. Non siamo più. electric café.