"Music is too sad without you" è il quinto singolo estratto da "Golden" il 14simo album di Kylie Minogue che sta avendo un successo planetario. Kylie e' abituata da anni a farci sognare con dei duetti pazzeschi; con lei hanno infatti duettato tanti artisti come Jason Donovan , Robbie Williams, Nick Cave, Laura Pausini e tantissimi altri. In questo bellissimo brano molto lento e profondo Kylie Minogue canta con Jack Savoretti, cantante di origini americane e italiane , che sta avendo molto successo di recente.

Il brano "Music is too sad without you" è una ballatona sullo stile Minogue anni 90 e le voci di entrambi gli artisti si amalgamano molto bene formando un duo davvero interessante, Il video e' stato girato alla Fenice di venezia dove , la sera stessa , i due hanno performato la canzone davanti a una Fenice stracolma di gente; io ero in prima fila , e' stata una serata piena di arte e artisti , Kylie e' stata la ciliegina sulla torta.

Il successo di "Golden" della Minogue la sta portando in tour dapprima solo inglese , e ora europeo e australiano. Il 12 novembre Kylie Minogue farà un unica tappa a Padova al teatro Geox e si presume che canti anche questo nuovo bellissimo singolo......io saro come sempre in prima fila......