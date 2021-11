Dopo il duetto "2 seconds to midnight" con gli years and years, singolo di successo, Kylie Minogue si appresta alla promozione del suo nuovo box (DISCO GUEST LIST EDITON) e lo fa con un nuovo singolo dance "Kiss of life" in duetto con Jessie Ware.

Nel video le due ammiccano, ballano, cucinano in un ristorante londinese; il brano è molto sexy, hot e tipicamente pop-dance.

"Kiss of life" è l'apripista quindi del nuovo box di Kylie Minogue che comprende Disco, album del 2020, con inediti (tra i quali anche un duetto con Gloria Gaynor e il remix con Dua Lipa del pezzo "Real groove"), 2 vinili con remixes introvabili, triplo cd con DVD di Infinite disco (il concerto 2020 in streaming), cd live di Infinite disco e ovviamente nuove copertine e immagini rare.

Speriamo Kylie decida di portare questo progetto in un tour nuovo magari a livello mondiale come solo lei sa fare.