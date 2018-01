A quattro anni da "Kiss me once" 2014 ( ultimo lavoro di studio con la Parlophone ), Kylie Minogue torna nel gennaio 2018 con il suo quattordicesimo disco di studio ( il primo per la BMG RECORDS ) , dal titolo "Golden" e in uscita in primavera, aprile 2018.

Il singolo che lancia questo splendido comeback di Kylie si intitola "Dancing" ed e' una nuova svolta musicale per la principessa del pop mondiale che sceglie stavolta il pop country con un mix di dance per celebrare 31 anni di carriera ( era il 1987 quando "i should be so lucky" divenne numero uno in europa e australia ).

"Dancing" parla di come superare la morte e di come non avere paura della morte stessa, ballando. Un grido di battaglia dunque per tutti coloro che stanno male o hanno paura della morte.

Non c e una data di rilascio , ma e' stato detto che il nuovo singolo ed evidentemente video è pronto per gennaio prima di avere tra le mani verso pasqua ad aspile il nuovo disco "Golden" che riportera' Kylie MInogue alta in classifica.

"Dancing" è una canzone pop country ed è la prima volta che la Minogue tenta questa strada , un pezzo fresco, primaverile, molto romantico e melanconico , tipico di una hit da regina del pop.

Insomma , Kylie e' tornata , speriamo che Claudio Baglioni se ne accorga e la inviti a sanremo dove manca dalla bellezza di 16 anni.

Bentornata Kylie