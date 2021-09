La Rappresentante di Lista è un gruppo musicale indie nato nel 2011 e composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiarancina. Raggiungono la grande notorietà al festival di Sanremo 2021 con il brano "Amare" che si classifica undicesimo e con il quale accedono alle playlist delle radio principali italiane riscuotendo ottimi risultati anche di critica.

Il 9 Luglio dello stesso anno pubblicano il brano "Vita" inserito nella riedizione streaming del loro album "My Mamma".

Una piccola nota andrebbe fatta sulle indubbie capacità vocali di Veronica Lucchesi e su quelle musicali di Mangiarancina (polistrumentista) evidenti e chiare soprattutto nei live del gruppo.

"Vita" è un brano coinvolgente, arrangiato con chiari riferimenti dance e con qualche accenno alla disco degli anni '80. Ma è forse il testo il suo punto forte . "O sei felice o sei complice", frase ripetuta all'interno dell'inciso, è diventato lo slogan dei due artisti che hanno composto il brano in onore dell'artista siciliano Nino Gennaro morto di AIDS e che aveva l'abitudine di scrivere diari e regalarli. La frase era contenuta in uno dei suoi scritti e da lì è partito il tutto. Un inno alla vita, chiaro, a volte urlato ma che nello sviluppo musicale assume un significato di speranza e di apertura alle imprevedibilità. Si nota la partecipazione alla stesura del testo della nota e talentuosa autrice Federica Abbate (che ha scritto anche per la Mannoia,Michielin,Fedez,Bravi).

Il brano è impreziosito da un bel video girato al museo MAXXI di Roma in cui i due artisti ballano e corrono all'interno della struttura in una serie di passaggi che sembrano essere catartici ed inneggiare alla positività.

In sintesi un'ottima prova, a mio avviso, per questa continua sorpresa musicale che si è rivelata questo gruppo. Un brano intenso, ben costruito ed anche piacevomente orecchiabile.