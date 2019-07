Quattro mosche, benvenute entrate pure.Belle le vostre ris(coperte)tampe musicali nazionali 70' senza filtro. Venite mosche, volate nella stanza a sfiorare le corde della chitarra di Silvano Chimenti, che "fischiando e lavorando" ci accompagnano nel "Sortilegio". Mosche ipnotizzate si posano sul disco, si lasciano girare come su una giostra. Le guardo impotente volare appiccicate e accoppiarsi in volo, sono ovunque, atterrano e decollano per voli brevi nervosi come la musica. Mi sto incazzando, piu ne uccido, piu ne vedo. Cambio disco, cerco di non guardare piu, mi faccio solo orecchie, come un matto preso in ostaggio, la musica mesmerizza (mi) con un misto di immagini sempre piu sorprendenti. Mi lascio cullare e anche le mosche non danzano piu, camminano velocissime sul pavimento, confabulano in un angolo, ci sono anche i quattro capi li riconosco dal cappotto di velluto grigio. Le vedo alzarsi in volo e venire a ficcarmi in un occhio uno spillone. Francuzzo mi fa il gomito e il ghigno a tutti denti, e solo un film compare. E spara cannone l' uomo volante come na scarpa persa nu miezzo della processione. Quanti abbagli ci portiamo dietro noi melomani noi rifugiati sui melanzani prendiamo mosche per cofani musicali. E tutto vero, e solo passato pummarolo. Era l Italia dello ye-ye in to a spiaggia, della scudocrociata irindinda, delle guance baciate, dei coretti mamma RAI, di vento incipriato nel capello incicoriato. Un ventrigo sostenuto e i ghiri gori di un flauto ghjazzato, dei sabato sera sul divano, quanto basta per farvelo sorseggiare come un aperitivo di Chateau-Canterbury con le basette. Li pensieri stanno a spasso con la mano di San Marzano, l ' orzo Toscano, un patafisico di Fabriano, Pier Papiro Friulano, digestivo a Milano, Tramezzino a Livorno Bucicone da Pontormo. E qui le mosche ridono, sbagliano posizione e si fanno investire dalla testina del giradischi che le affetta tagliandole in due per il senso della lunghezza. Perdo la pazienza, disgustato spengo e pulisco tutto con la cera Grey che rende tutto moolto scivoloso.Con sincera ammirazione per il vostro lavoro volate in alto Fourflies .

