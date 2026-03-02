LA RECENSIONE

Corre l'anno 2000 e la Epic Records decide d mettere alla prova un nuovo progetto: una ''web artist'' da lanciare tramite la allora frequentatissima piattaforma MSN.it.



A fare da apripista x questa collaborazione tra Sony Music e Microsoft è la spagnola Laura Moreno Garcia, giovane promessa del pop dalla voce calda e sensuale, ke viene lanciata dal singolo ''Ossessione'', singolo in italiano entrato in rotazione radiofonica nell'autunno del 2000 insieme al rispettivo videoclip e accompagnato inoltre da un b-side, una cover in italiano d ''This Time'' degli Olive, ke diventa ''Notte in città''.



Il singolo nn ottiene il successo sperato, e x qualke anno la Garcia rimane in silenzio, sappiamo tuttavia ke firma un altro contratto editoriale a lungo termine con la Sony Music Publishing e lavora a un perfezionamento della sua immagine, supportata da un team d personaggi d spicco del mondo della moda e della musica come David Massey, Charlie Rapino e Celia McCamley.



Nel corso del 2002 registra varie canzoni presso i Murlyn Studios d Stoccolma, tra cui una demo intitolata ''Yo Soy Así'' ke ritroveremo + avanti.



Arriva il 2003, e Laura Moreno Garcia ritorna in radio con il singolo ''Bye Bye Baby'', x cui vene realizzato un videoclip sublime le cui coreografie sono curate da Luca Tommassini (già ingaggiato x videoclip d altri artisti del calibro d Geri Halliwell, Giorgia, Kylie Minogue, Holly Valance, Paola & Chiara ecc...), e il promo ''Incredible'', il cui titolo viene scelto anche x l'album da cui questi singoli vengono estratti, uscito sempre nel 2003 e ancora una volta solo in Italia.



''Incredible'' è un disco ke si lascia ascoltare con grande piacere, in cui elettronica e i suoni caldi degli strumenti acustici coesistono in un rapporto trascendentale ke si incastra alla perfezione con l'eterogeneità cronologica del progetto, sì anni 2000 ma con evidenti influenze anni '70.



Questo è un album ke con i suoi soli 9 inediti + una versione extended dell'omonimo promo riesce a donare piacere uditivo in misura nettamente superiore ad altri molto + lunghi e acclamati grazie alla corposità conferitagli da ogni dettaglio d cui questo gioiello si avvale, kiaramente frutto d grande perizia e misura.



Portando lo stesso titolo dell'LP, ''Incredible'', oltre ke singolo promo, nn poteva ke esserne la traccia apripista!



Brano dalla produzione avanguardistica elevato da tracce d vocoder rarefatte e una ricorrente chitarra nel ritornello ke appoggia la performance vocale seducente ma energica d Laura.



Un'altra traccia d chitarra funk c fa entrare in un viaggio illuminante d 4'31'': ''I Like To Be With You'' è uno dei momenti + alti d questo lavoro, in cui un minuzioso processo d scrittura e ricerca dei suoni è in grado d offrire una parentesi d pura gioia e apertura.



Ritengo impossibile riuscire a nn farsi trasportare da quegli archi così accattivanti ed eterei!



Andando alla terza traccia, basta un solo ascolto x capire pk ''Bye Bye Baby'' sia stata scelta come singolo principale, le venature 70s conferiscono alla canzone un tono audace ke trova conferma nel basso prepotente e nel groove irresistibile del componimento, risultato d un prestigioso gioco d suoni a volte distorti, altre ovattati, ma sempre incredibilmente coerenti e sensate.



Ricordate ''Yo Soy Así''? Ecco, la ritroviamo in questo CD col titolo ''Caras Bonitas''.



Nn lasciatevi ingannare dal titolo in spagnolo, a parte un timido ''chica'' nella prima strofa e quel ''yo soy así'' ripetuto fino allo sfinimento, la lingua madre della cantante rimane praticamente inutilizzata x lasciare largo spazio all'inglese, lingua assolutamente dominante.



Qui l'attitudine si fa + sottile, mette da parte l'approccio spavaldo della traccia precedente in favore d un'atmosfera sempre sostenuta ma lussuriosa e cupa in cui Laura si muove impeccabilmente.



''Feel Like a Woman'' viaggia sulle stesse frequenze, ma lo fa con un colore + R&B e con una cassa ke in certi passaggi fa venire in mente ''I'm a Slave 4 U'' della ben + celebre Britney Spears.



Le strofe offrono una prova ulteriore della sensualità della nostra beniamina, ma rispetto alla traccia precedente, nel ritornello diventa + coraggiosa e diventa culmine d un riuscitissimo climax travolgente e dinamico. Senza dubbio una delle mie preferite.



Dopo il tepore arriva sempre il ghiaccio, si sa, e ''Be With Me'' ce lo dimostra ampiamente, un piacevole sine e un beat martellante sono la formula d questa uptempo frizzante e tutta da ballare.



Come in una spa a volte c si lascia avvolgere da un alternarsi d calore e freddo grazie agli esotici bagni turchi accanto cui si ergono fiere le saune, così l'abum c rilassa nuovamente nel tepore con ''Marry'', interessante excursus jazz dal testo sofferto e quasi recitato in modo completo dall'incontro della soave voce dell'artista spagnola e quella d una controparte maschile.



La narrazione diventa ulteriormente credibile con i deliziosi virtuosismi al pianoforte ke si prendono il dovuto spazio senza timore.



Dopo la piacevole coccola nella spa, se si è in coppia, può capitare d finire sotto le lenzuola e concedersi quella passione ke diventa linfa vitale e sublimazione d un viaggio attraverso il corpo e la mente cominciato nella struttura del benessere, ed è proprio questo ke accade con ''Turn Me Up'', brano ke riesce a essere giocoso e piccante in modo sorprendentemente posh.



La spiegazione d come un abbinamento così arduo in questa produzione sembri un gioco da ragazzi c viene data dalla delicatezza del canto d Laura, ke vola leggero in questo arrangiamento ricercato e sfrontato difficilmente dimenticabile.



''Get Down'' lascia in bocca il sapore dell'estate, il tempo si fa + disteso e le trombe trasportano ki le ascolta direttamente su una spiaggia semivuota d Tenerife la cui sabbia dorata risplende col tramonto.



Il bridge innalza il livello della traccia, con le percussioni latineggianti e quel ''esta noche tu eres mío y solo mío'' tramite cui la voce ke stiamo sentendo da ormai mezz'ora si concede un breve momento x rivendicare le proprie origini.



Se la cura della produzione d ''Incredible'' nn vi avesse saziati all'inizio, è pronta a chiudere il disco una versione estesa del pezzo ke lo rende ancora + colorato.

Si conclude così l'avventura d "Incredible", fatta d misura, sensualità, divertimento, eleganza e pluristilismo.

Purtroppo questo album nn viene minimamente promosso, qualcuno parla d screzi tra Laura Moreno Garcia e Sony Music, ma nn c è dato sapere cosa sia successo davvero.

La cantante si è successivamente data alla recitazione prima d ritornare alla musica circa 10 anni fa, quando pubblica un singolo con il nome Laura More.

Laura, potrai essere stata bistrattata dall'industria, ma sulla qualità d questo tuo capolavoro nn si discute.

Spero ke tu vada fiera del tuo lavoro e sia felice, qualunque cosa tu stia facendo.