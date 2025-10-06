C’è già qualcosa su questo disco del 2004, in loco.

Ma leggere quel che vi è già risulta una perdita di tempo, quantomeno, tra poche e prudenziali prese di distanza o di apprezzamento mischiate a un diluvio di scatenamenti di poveracci postcompulsivi, aspiranti spiritosi, populisti trancianti. Così mi ci metto io, a informar qualcuno e rinfrescare la memoria a molti.

Laura non emoziona molto, indubbiamente. A causa delle premesse, degli scopi, dell’impostazione del suo lavoro, del suo mestiere.

Ma è in buona compagnia… Non la distinguo affatto da esseri come Madonna, Beyoncé, Boccelli, Shakira, Lopez. E’ il pop fine a se stesso, cioè diretto all’estasi delle masse non smaliziate; confezionato da professionisti, levigato ad arte su quello che “la gente vuole” (che è l’antitesi dell’arte, certo).

Dotata di buona e potente voce - ma in Italia c’è di meglio - i suoi produttori (che invariabilmente sono stati, e sono, pure i suoi uomini) sono riusciti a circondarla, a vestirla di un involucro assolutamente professionale, decisamente appoggiato a risorse estere, per essere ancor più convincente e “internazionale”. La musica di questo disco risuona impeccabilmente, la voce pure.

E così lei ha sfondato nel mondo o meglio, e a ben vedere, nei paesi ispanici; che quelli anglosassoni insomma, assai di meno. Quest’album? Più di cinque milioni di pezzi smerciati.

Quest’album che, rispetto all’andazzo medio suo, risulta un tantino meno italico e più anglosassone, più… ehm, rock. Il brano d’esordio “La prospettiva di me” è nientemeno che un numero AOR, rock melodico ruffiano, vacuamente intenso.

Il mio brano preferito è “Vivimi”, quello con cui ci perseguita sovente in pubblicità televisiva, aggirandosi sorridente fra cucine e tinelli del suo sponsor pesarese. E’ una ballata con un bello slancio, un crescendo a due stadi: il primo nel ponte (il passaggio più riuscito), il secondo nel ritornello. Tutta farina del sacco di Biagio Antonacci, ma che lei indubbiamente valorizza… Cantata da Biagio è altra cosa, minore.

Arrivare alla undicesima ed ultima canzone dell’album non è semplicissimo, ci si stufa prima, ma questo mi succede anche con gli Ac-Dc o con Leonard Cohen. Ma le faccio i complimenti, si è organizzata benissimo, lei o chi per lei imposta e decide la sua carriera.

Dopo questo esercizio di larghe vedute e riflessiva e serena obiettività, vado a spararmi in cuffia un doppio dal vivo dei Foghat, con quell’autentico animale della chitarra slide che era l’amato Rod Price. C’è un tempo per la giacca e cravatta ed uno per la canottiera sudata.