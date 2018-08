Semplicità ?

Magia un dolce sentire, un ponte, lento movimento, un lasciarsi andare.

Suoni diventano parte del tuo essere magari dopo un illusosorio risveglio.Suoni liberi, dopo il semplice fluire potresti cercare quel momento, per me è stato magico. Come aprire un cancello arrugginito.

Dolce, naturale, senza indicazioni, solo poche gocce ti i bagnano ma migliori di una sfuriata senza senso.

Come la sensuale pelle si abbandona al fumo. Il materiale abbraccia un soffio infinito ma come una farfalla dalla vita infitamente breve. Un corpo femminile si adagia sul suono, una lenta danza senza un perchè

Ma perchè cercare un senso ? Un perchè . Spesso rovina dell'animo.

Gocce, una nuvoletta dimenticata, la vicinanza di un ombrello, fra amici un contatto che al momento vale poco ,ma quando si chiude l'ombrello si apre un coperto cielo di emozioni.

Si parlava di musica, io parlo di emozioni. Mi dispiace, non hai colto i 100 punti

Ancora non capisco, ma non sono così bravo di parlare solo di voci sentite fuori dalla stanza. E sinceramente spero per molto tempo.

Forse "semplicità" vuol dore "rimanere fuori dalla stanza".