649,99 euro, in vendita oggi su ebay il vinile.

Streaking, il primo disco della Bertè.Censurato per la copertina che si trasforma in poster, dove Loredana posa con pochi veli, in scene provocanti. Non credo che il prezzo richiesto sia per la qualità dei brani. L’album fu censuratissimo, mentre la copertina era appesa in tutte le radio, ma non potevano trasmetterlo a causa delle parolacce presenti nelle canzoni. Lory quando canta la tua bocca è un palcoscenico e finisce con “cazzo!” e la chitarra … schizza un assolo, dichiara che è un esempio di punk ante litteram. Mah, può anche darsi, ma non credo.

Le canzoni sono … come dire, acerbe? Non si scorge nulla di interessante per il futuro. Cercava il botto, c’è stato l’oblio… Ci riprova l’anno dopo con “sei bellissima”, ma viene eliminata ad “un disco per l’estate” del 1975. Una volta inciso il 45 giri, il brano spacca letteralmente, vende e guadagna il disco d’oro. Anche qui il testo viene inizialmente censurato, inoltre ci sono dei dubbi sul reale autore (testo accreditato a C. Daiano), ma da lì la strada è (sembra) in discesa. Dedicato, E la luna bussò, primo brano reggae scritto in Italia subito dopo un viaggio in Giamaica in cui incontrò Bob Marley, in alto mare e Non sono una signora sono i successi che la consacrarono al grande pubblico in quegli anni. Certo che la copertina ed il servizio di Playboy ha contribuito, così come la sua breve carriera di attrice, il fidanzamento con Panatta, le trasmissioni televisive…

Una donna che lottava per arrivare al successo, ma è conscia dei propri limiti, per cui si trasferisce in america per imparare l’inglese ed apprendere tutto sulla musica, entra in contatto con Andy Warhol e la factory con cui realizza un videoclip. Viene anche soprannominata “pasta queen”. Migliora, accidenti se migliora. Affina la voce, percepisce la qualità delle canzoni che le propongono e diventa un’interprete d’eccezione.

Traslocando è il primo disco in collaborazione con Fossati, prima di Borg, della coca,della sorella e Fossati negli anni 80 era tanta roba. 9 gemme ed una ciofeca. Pop godibilissimo, con spruzzate funky,un po’ di reggae, i Platinium Hook, il gruppo che l’accompagna fanno faville. Per i tuoi occhi incanta piacevolmente, testo dolce, ma voce potente. Stella di carta, la mia preferita, una storia commovente ed un’interpretazione passionale.

Stella di carta che ora bruci con me

Hai perso ormai la rincorsa

E il tuo traguardo qual è

Siamo anche noi cercatori

In questo fiume impetuoso

Resisti stanotte che alle luci dell'alba

Forse il cuore lo trovo

Un binomio intrigante che ammalia. Notte che verrà è della sorella, solo Renato Zero, l’amico di sempre fa cilecca

La copertina è in stile Bertè, sacro e profano, vestito da suora e labbra rosse. Tanto per scandalizzare ancora, ma alla Bertè dell’82 si perdona tutto.

Dovevano ancora venire i tempi bui.