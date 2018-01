Questa DeRecensione di Plume è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/loscil/plume/recensione

Come un “Libro delle Ore” laico che sondi le impercettibili sfumature dell’animo e consoli le nostre solitudini, come se le delicate liturgie e le tremanti confessioni di Paul Verlaine fossero rivolte a noi, a noi tutti.

Torpori elettronici e fosche bizzarrie ritmiche languono in un fuligginoso spleen metropolitano in cui i dormiveglia del Brian Eno di “Music for Films” vengono agitati da Neu! imbottiti di piume.

