Dopo l'ottimo The Law of Devil's Land, i Loudness, reduci dal loro primo tour internazionale e supportati dall'etichetta inglese Music for Nations si trasferiscono a Londra per la registrazione di Disillusion. L'album è stato prodotto dal famoso ingegnere del suono Julian Mendelsohn già noto per aver lavorato con nomi importanti come Jimmy Page, Bob Marley, Paul Mc Cartney ed Elton John. A lavoro ultimato si decise anche di realizzare una versione in inglese dell'album. In conseguenza di ciò furono pubblicate nello spazio di sette mesi una versione in lingua giapponese rilasciata dalla Nippon Columbia e destinata al mercato intero e l'altra in lingua inglese rilasciata dalla Music for Nations per il mercato internazionale. Quest'ultima versione differisce per la presenza di un ulteriore traccia, Anthem (Loudness Overture), un assolo di Akira Takasaki posto in apertura di disco.

Nonostante i problemi di pronuncia inglese di Niihara l'album riscosse un ottimo successo di critica e pubblico, infatti, nel 2005 , Disillusion è stato classificato 290° nel libro della rivista Rock Hard "The 500 Greatest Rock & Metal Albums of All Time." mentre nel Settembre 2007 , la rivista Rolling Stone Japan lo classifica 40° in "100 Greatest Japanese Rock Albums of All Time".

L'album presenta brani eccellenti come Crazy Doctor, Dream Fantasy e Satisfaction Guaranteed che sono diventati i capisaldi del gruppo. Si tratta del loro album più complesso e alcune tracce avvicinano il gruppo al rock progressivo dei Rush come mostrano i brani Milky Way e Butterfly. Da citare anche la velocissima strumentale Exploder con i suoi riff "Vanhaleniani". L'album infine si chiude con la ballad Are's Lament che sarà poi riproposta nel loro terzo album americano Hurricane Eyes del 1987.

Considero dunque questo come il loro migliore album, e nonostante gli ottimi album americani, i Loudness non arriveranno più a toccare questi livelli.

Il disco è stato rimasterizzato in formato CD nel 1993 per quanto riguarda la versione giapponese e nel 1994 per la versione inglese dalla Nippon Columbia. E' stato poi ripubblicato il 27 Ottobre 2004 dalla olandese Roadrunner Records.

9\10