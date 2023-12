Merda Calloni, che è successo, sei diventato raffinato pure tu? Torna sulla terra e lascia stare il pane degli angeli. Qui si parla di un disco che più piccolo non si può. Non ascoltarlo. Quello che conta è il ricordo di ieri. Poi se sei capace di tornarci, a ieri, beh allora fai pure. Ma se ti scappa un sorriso di sufficienza è finita.

Ci stai ancora comodo dentro quella nuvola? Immagino di si. Il problema mi sa che son le parole, troppo ingenue, vero? Ma che pensi che saranno tra cinquant’anni le parole di oggi? Contano allora quelle chitarre cristalline, contano quei suoni morbidi, anche se adesso non sono che gentilissimi fantasmi.

E’ come ritrovare una persona cara, o meglio, non tanto lei, ma la sensazione che ti dava. Non c’è mai niente che muore davvero, perlomeno non del tutto. Una grazia infantile salva gli istanti, ritrovarli nei giorni futuri, e non solo nel ricordo, è l’unica cosa che ci resta da fare.