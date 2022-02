Con questo disco Lucio tentò 45 anni fa l'avventura americana, un'esperienza infelice che, ufficialmente, non ebbe repliche. Lucio aveva già frequentato il Nuovo Continente quattro anni prima, ma il Sud America, e il risultato era stato il capolavoro "Anima latina", per chi scrive tra i quattro dischi del reatino a meritare le 5 stelle (oltre ai due del 1972 e "Don Giovanni").

Questa volta si trattò di tradurre l'album "Io tu noi tutti" fornendone una versione parziale di cinque pezzi su otto ed aggiungendo due classici del repertorio. Dal disco italiano vengono espunte "Linterprete di un film", che però sarà presa in considerazione come "Star in a film", "Ami ancora Elisa" e "Questione di cellule", ritenute dall'arrangiatore Mike Melvoin troppo "italiane". Del repertorio storico si scelgono, tra una selezione che prevedeva anche "Eppur mi son scordato di te" e "Il nostro caro angelo", "La canzone del sole", che diventa semplicemente "The sun song", e "Il mio canto libero", che viene tradotto però non alla lettera in "A song to feel alive". Il risultato, come detto, fu piuttosto deludente, con i due pezzi di repertorio che suonano già "antichi" e poco adatti ad un pubblico transoceanico. Tra le poche cose degne di nota figurano "To feel in love" e "Keep on cruising", più convincenti delle altre, l'una in senso romantico, l'altra in senso rock. Restano quindi le versioni inglesi di "Soli", "Ho un anno di più" e "Neanche un minuto di 'non amore'", che francamente non colpiscono e sembrano troppo calcificate sulle versioni italiane, senza offrire alcun nuovo spunto.

L'album passò praticamente inosservato negli States, e il mio giudizio è 2 stelle, unico caso per chi scrive nell'intera discografia battistiana insieme ad "E già", che quest'anno compie 40 anni. Lucio si metterà al lavoro due anni dopo per il corrispettivo inglese di "Una donna per amico", ottenendo risultati più convincenti come pronuncia e come tradizione dei brani. Tuttavia "Friends" sarà scoperto solo nel 1995 dal giornalista Tullio Lauro, in quanto nel 1979 rimase nel cassetto, stroncando sul nascere una ipotetica carriera internazionale di Lucio.