Un giorno un esile maremmano, abituato a mettere in fila lettere parole e frasi, cesellò otto nenie, esili come lui e come lui affabulate.

Così le cavò fuori dalla sua testa, con mirabile leggerezza, con quello che i suoi occhi erano abituati da sempre a rispecchiare: dalla sua testa di nuvole, ecco prender vita sgraziate upupe, uccelli simbolici e alteri, indomiti cinghiali, vaghe civette, candidi conigli e melliflue volpi.

Proprio così, senza sforzo. Come un bambino, fra canti di grilli nel buio e orse maggiori.

L’esser bambini cos’è in fondo? Aver pochi mezzi ma tanta immaginazione. Giocare con gli occhi e le mani.

Ecco, proprio così.

Brilla, testa di luna.

Brilla ancora per me.