Un Lucio Dalla come non lo avete mai ascoltato. “Geniale?” è un’opera uscita nel 1991 che contiene brani registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970 a Barga di Lucca e La Mecca di Rimini. Al tempo del disco Lucio aveva inciso un solo LP “1999” del 1966 ed aveva raccolto un serie di fiaschi colossali. Nel 1969, però, decise di intraprendere una tournee che lo vide esibirsi in vari locali storici accompagnato da un gruppo bolognese “Gli Idoli” (Giorgio Lecardi batteria e chitarra, Bruno Cabassi tastiere e organo, Emanuele Ardemagni al basso), complesso che lo ha accompagnato in sala di registrazione per suonare i suoi primi 3 album.

La registrazione, data l'epoca, non è tecnicamente delle migliori ma in “Geniale?”, album davvero rustico, si può ascoltare un Lucio grandioso improvvisare con brani “scat”, ovvero senza testo, a cominciare da “Gragnanino blues” dove l’organo di Bruno Cabassi fa da padrone e una versione strabiliante di quella “Summertime” interpretata da Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday (ma anche da tanti cani e porci) e qui cantata da Dalla alla sua maniera. Nel disco sono anche presenti “1999” dal suo primo LP e “Sylvie”, “Il mio fiore nero” e “Africa”, canzoni confluite nel secondo album della carriera “Terra di Gaibola”. In tutte primeggiano gli organi suonati da Cabassi e dallo stesso Dalla. Lucio acerbo, canta e suona come un animale ed in altri tre brani sempre “scat”: “Geniale”, autentica jam organo, basso e batteria, “Fottiti” (dove Dalla – o Cabassi? – improvvisa con l’organo in un lungo assolo) ed “Etto”, parte con la sua voce già inconfondibile e mette alla prova “Gli Idoli” che lo rincorrono senza soste.

E’ anche un disco che racchiude due misteri: la canzone (bellissima) “Non è una festa” accreditata allo stesso Dalla per le musiche e a Gianfranco Baldazzi per il testo, sarebbe in realtà stata scritta da Franco Migliacci e musicata da Little Tony ed incisa da quest’ultimo nel 1969. Mistero che non sono riuscito a svelare. Il disco si chiude con una splendida versione di “4 marzo 1943” eseguita con violino ed organo. Ma se Lucio l’ha cantata a Sanremo nel 1971 come mai è suonata a La Mecca di Rimini nell’estate del 1970? Errore nei crediti del CD? Non vi era all’epoca la regola dell’inedito a Sanremo? Nulla di tutto questo. Lo stesso Giorgio Lecardi in un intervento affermò che 4 marzo fu eseguita numerose volte prima di quel Sanremo…

“Geniale?” è un disco da ascoltare e da amare, un live genuino dove Dalla suona divinamente il suo miglior strumento: la voce.