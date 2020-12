Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

"Per voi e per gli amici..."

Ed io, come la rondine, trovo rifugio, seppur temporaneo, nelle parole che compongono questa poesia, per chiudere gli occhi con un po' di semplicità anche io.

Possiamo accarezzare una rondine come se stesse riposando tra le nostre mani giunte. E' spaventata ma trova rifugio lì.

Un brano che invita i nostri sensi ad agire, con grande lucidità. Possiamo ascoltarlo, possiamo leggere il testo ma non ci limita solo a quello. L'olfatto si attiva facilmente e si può sentire l'aroma di un caffè appena fatto; ed il tatto: si riesce a percepire il calore che si intensifica dalla tazza alle mani, fino al cuore.

Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy