Ho sempre ascoltato con malcelato sospetto gli album di covers: L'approccio non è facile, nel senso che la copia banale delle canzoni così come la loro decostruzione sono ugualmente pericolose e alla fine tutto corre il rischio di diventare mediocre.

Lydia Lunch, la strega di New York che ha attraversato la No Wave a cavallo degli anni 70-80, come cantante, attrice, poetessa, che ha lavorato e collaborato con tante bands e musicisti, non è nuova a queste operazioni: In passato si è cimentata con le canzoni di Lou Reed, Alice Cooper, Pere Ubu, Suicide, Eagles, tra gli altri.

Dopo i precedenti –A Fistful Of Desert Blues- e -Twin Horses- continua il sodalizio artistico musicale con Cypress Grove, chitarrista Inglese, che per lei è molto più di un collaboratore seriale: Ha lavorato con Nick Cave, Thurston Moore, Mark Lanegan, Jeffrey Lee Pierce, scrivendo belle pagine di musica.

Under The Covers- è un disco anti commerciale, acido, oscuro, pieno di riverbero, senza esitazioni: Lydia e Cypress prendono una manciata di pezzi, quelli che amano o quelli che odiano (tanto che non si capisce bene), e li riscrivono in modo sinistro in una specie di country blues alternativo per certi versi sconcertante.

La voce di Lydia è disturbante, emozionale; bella la chitarra di Cypress, malinconica, scura, seduttiva.

Blaze of Glory- di Bon Jovi, -Midnight Rider- degli Allman Brothers, -The Spy- di Jim Morrison, -Ode to Billie Joe- di Bobbie Gentry, -Breakdown- di Tom Petty, -I Want You di Elvis Costello, -Do It Again- degli Steely Dan, -Low- dei Cracker, Lydia coverizza anche se stessa in -Won’t Leave You Alone- scritta con i Gallon Drunk……

E’ un lavoro molto omogeneo ed estremamente artistico, in linea con il personaggio Lydia Lunch: E’ registrato in casa con pro tools e un solo microfono… sì, un solo microfono per tutto, anche la batteria di Danilo Menna e l’armonica di Mick Cozens.

Considerando certe proposte è un disco che può tendere al capolavoro.

Il vinile colorato in edizione limitata a 300 copie è inteso come valore aggiunto

