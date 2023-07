I Maeror Tri (The Mourning Three, o The Grieving Three) sono stati un trio Ambient/Noise/Drone di Leer, Germania, fondato nel 1988 da Stefan Knappe, Martin Git e Helge Siehl. Il suono dei Maeror Tri era ottenuto esclusivamente attraverso l'uso di chitarre elettriche e tonnellate di elaborazione, per creare paesaggi sonori unici di immensa bellezza. Nelle prime uscite il suono era più industriale/noise. Nel 1996 Helge Siehl lascia i Maeror Tri per fondare un proprio progetto chiamato Tausendschoen, mentre Stefan Knappe e Martin Git continuano con il nome Troum.

In dischi di culto come Multple Personlaity Disorder, Myein e Language Of Flames And Sound, alcuni caratterizzati anche da un artwork eccezionale che li ha resi veri e propri oggetti da collezionismo (Language Of Flames And Sound raffigurava un vero e proprio cervello umano cartonato mentre la cover di Myein riproduce una piramide egizia), hanno ridisegnato i confini dell’elettronica gettando una sorta di ponte fra la Cosmica tedesca dei primi anni ’70 e la musica industrial e ambient. La struttura della loro musica è molto minimale, basata su cupi drones che riescono a creare un’atmosfera metafisica realmente altra mettendo l’ascoltatore in contatto con una realtà sconosciuta. Il citato Myein in particolare è il loro cvertice assoluto: si tratta di un vero e proprio trip acido che entra nel vostro cervello e non esce più. Dopo la prima traccia “Phlogiston”, caratterizzata da riverberi cosmici ossessivi e minimali e la seconda “Desiderium”, molto pacata e d’atmosfera, il vero masterpiece di questo album epocale arriva con la title-track di circa 47 minuti. L’inizio è noise e industrial: poi improvvisamente la musica diventa meditativa con un lungo drone ipnotico che porta la mente a viaggiare al di là del tempo e dello spazio. Siamo allo stesso livello di Zeit dei Tangerine Dream. Qui i Maeror Tri si sono superati e hanno raggiunto Dio viaggiando indietro nel tempo in tempi preistorici dove l’uomo era tutt’uno con la natura.

Myein è un capolavoro della musica ambient e tutti i seguaci di questo genere dovrebbero conoscerlo. Disponibile su Bandcamp.