È passato solo qualche mese dalla pubblicazione del loro ultimo disco, e i Manics sono già pronti a mostrare le potenzialità dell'acclamato Futurology.

Registrato presso i Faster Studios di Cardiff e i leggendari Hansa Studios di Berlino, il disco è decisamente il più europeo (musicalmente) e ricco di suoni revival (soprattutto krautrock) che i tre abbiano mai rilasciato. Affermano alla stampa: "Mentre il precedente Rewind The Film potrebbe essere interpretato in immagini come un quarantacinquenne che si osserva allo specchio, Futurology rappresenta l'idea di guardare avanti e la positività delle nostre energie".

Molta più elettricità avvolge le tracce che si susseguono, e la copertina ben rappresenta i temi tirati in ballo; il gelo, la neve e il freddo della guerra che Bradfield e Wire tentano di sciogliere a favore del progresso umano. La chitarra non manca, e sono anche interessanti gli arpeggi e i riff creati sulla base delle canzoni, basti ascoltare Let's Go To War e i suoi ritmi a metà tra un pezzo dance e un rock à la Clash.

L'utilizzo massiccio delle tastiere non nasconde il rock selvaggio decisamente post punk di Sex, Power, Love And Money (gli zii Public Image Limited ringraziano). Il tratto comune al precedente episodio è senza dubbio la varietà degli ospiti. Su tutti spicca la parte cantata in tedesco di Nina Hoss in Europa Geht Durch Mich.

Wire scrisse Walk Me To The Bridge in un brutto momento seguito dalla possibile decisione di lasciare la band, riuscendo alla fine a trasformare quell'energia in qualcosa di positivo. Tutto torna, credo di afferrare il concetto dietro al significato dell'album.

Insomma, suonano da dio. Il basso resta onnipresente e indispensabile alle tessiture sonore, mentre la chitarra di Bradfield suda e spicca (Dreaming A City). Successivamente il trio si impegna in vari tour per il ventennale delle vecchie glorie che sono The Holy Bible e Everything Must Go. Il progresso va avanti, ma il ricordo di ciò che li ha resi quel che sono non può tacere. Cosa volete di più dai Manic Street Preachers?

Vota la recensione: ○ ○ ○ ○ ○