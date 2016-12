Un pensieroso dolce viso femminile, sguardo perso fra delicati ricami di profumata umidità sui vetri di una finestra.

Sorride perchè oltre quella umida finestra splende il suo amico sole. Il suo sguardo è illuminato da caldi raggi che scaldano il cuore.

Fai bene a sorridere perchè quel vetro non esiste.

Oltre melodie leggere come nuvolette in un cielo autunnale che sta per aprirsi in un caldo sorriso.

Profumate melodie con colori alla Brian Wilson., tascabili arrangiamenti pop barocco cosparsi di zucchero a velo, sunshine pop, leggeri sorrisi esotici, agganci bossanova, mi vengono in mente i Love, easy lounge jazz alla Bacharach, fiori fra i capelli e un sorridente immenso sole alla lavanda.

Sorridi Margo. Quel vetro non esiste, il mondo è dentro te.

