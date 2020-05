me lavee le me membra e l'acqua no scarichea,

pensee al mondo foro e la porta drillò.

Aton me indichea a via e svania.

Go inseguio a so forma traverso i bosc de me vida.

Labirintici foje e ram, salide e discese.



Soto un colesel de vide spinea, Aton verzea un buso.

N'ostaria de zente scura e trista, me acogliea.

Un vecio investigador, un tisio che veniea da Enetidea,

un elfo che mutea in nano e in druido serà dentro

dele sbare trasparenti e me disea: -son el sciao del drago-



I pipistrei no i ze quel che sembra me disse Aton,

el me primo sonio de a me vida, el me primo ricordo

el ze stat un pipistreo che veniea verso de mi,

verso i zinque ani soniee un vampir che caminea

soto un arco de a me bazia verso l'ingreso.



na corda picada sua ponta del rudere abaziale,

che puntea al cieo no pi longa de medo metro,

l'enetidleo indichea verso e nuvoe e me disse:

-el me scojo voa nel temp e neo spasio..

..torna e varda el to momento pasà-



L'investigador sembrea viver a stesa vida ogni dì

confuso e strasia, ze giunto ala conclusion

de no poder far altro pa cambiar e robe.

lacrimoso e rabioso me disse: -anca se te finise

a to storia, Tina zontarà qualcosa".



Mi ciapo e me storie senza finae, le schinzo e le buto,

ma dentro a me testa e vive, sempre, nel vodo.